TikTok¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤ËÀÜ¿¨¡ÄÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç66Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡°å¼ÔÌ¾¾è¤ëÊ¡²¬¤Î½÷¤òÂáÊá
TikTok¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿57ºÐ½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢Åê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç·×66Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î½÷¤¬3Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£
½÷¤ÏµîÇ¯¡¢TikTok¤ÇÌ¾Á°¤ä¿ÈÊ¬¤òµ¶¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤·¤ÆÃæÄÅ»Ô¤Î½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁ°¤ËÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶â¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤ÇÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Åê»ñ±¿ÍÑ¤·¤ÆÍø±×¤ò¾å¾è¤»¤·¤ÆÊÖ¤¹¡×¡ÖÅê»ñ¤ÎÏÈ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Á÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½÷À¤ÎÃÎ¿Í¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿½÷À¤«¤é·×66Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï¤³¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ËÅÏ¹ÒÃæ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿Æó¿ÍÁÈ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤´¤ÈÃ¥¤ï¤ì¡¢ºâÉÛ¤ä¥«ー¥É¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÖºÇÄã¤Ç¤â30Ëü±ß¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢·×60Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç5·î13Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÇÉÂ±¡·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤â°å¼Ô¤À¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤ò´Þ¤á¤Æ»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£