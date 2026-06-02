アミュプラザ長崎本館にあるハンズ長崎店。

日用品や文具、キッチン用品、そしてギフト雑貨など、毎日を楽しくするアイテムが充実しています。

（ハンズ長崎店 山下 雄大 さん）

「ハンズ長崎店では、気軽に取り入れられる"エコなアイテム"も取り扱っています。エコバッグなどの定番商品はもちろん、思わず『意外！』と感じるような商品にも注目です。」

それでは、ハンズ長崎店おすすめ『エコにつながるグッズ』。

【第5位】 SiNCA ロング12K （Wpc.）5,390円(税込)

これからの時期に重宝する傘です。

ペットボトルを再生した素材を使った生地で、持ち手には竹由来の素材を使用。

環境に優しく、耐久性が高い構造で、長く使うことができます。

【第4位】 エコパッケージ花火（若松屋）680円(税込)～

（ハンズ長崎店 山下 雄大 さん）

「従来のパッケージでは、プラスチックを使用していましたが、こちらの花火はプラスチックを使わず、紙だけで包装しているので、出るゴミを少なくしています。花火自体を固定するセロハンテープも不使用。製造コストと輸送コストも削減し、花火を20％増量させることができました。たくさん遊ぶことができます」

【第3位】 洗濯洗剤 海へ…Fukii 詰替パック380g（がんこ本舗）2,552円(税込)

すすぎゼロでも使える洗濯用洗剤が第3位です。

すすぎの回数が減るので節水・節電・時短につながります。

植物由来の洗浄成分を使用した無添加タイプ。

赤ちゃんの肌にも優しいのが特徴です。

薄めて使えば、掃除や食器洗いにも使える人と環境に優しい商品です。

【第2位】ジェットストリーム × karimoku 多機能ペン4&1（三菱鉛筆） 3300円(税込)

『三菱鉛筆』と『カリモク家具』が、コラボしたペンが第2位です。

グリップ部分には、家具の製造工程で出た木の端材を使用。

家具と同じウレタン塗装で、手に優しくなじむ仕上がりに。

【おすすめ】グリーンブランチ ジェットストリーム 4＆1（三菱鉛筆×ハンズ）1,980円(税込)

また、『ハンズ』とコラボした、間伐材の杉を使ったペンも、滑らかな書き味で人気です。

【第1位】STICOL 2in1ボトル （ワイズポート）3,520円(税込)

（ハンズ長崎店 山下 雄大 さん）

「ハンズ長崎店がおすすめする『エコにつながるグッズ』第1位は、こちら。くり返し使える『ワイズポートの STICOL 2in1ボトル』です」

こちらのステンレスボトルは、氷のうと飲料ボトル、2つの機能がひとつになったアイテムです。

（ハンズ長崎店 山下 雄大 さん）

「取っ手部分を回すと、水を飲むボトルとして使えます。下ぶたを開けると、中の筒を取り出せます。水やお茶を事前に凍らせておけば、冷たい氷のうとしても利用できます。 真空断熱構造で、暑い季節でも冷たさが長持ち。2役こなしてくれるので、荷物もかさばりません」

音で涼を感じる風鈴など、古くから親しまれてきたエコグッズも取りそろえるハンズ長崎店。

この機会に、自分ならではの"エコ"を探してみましょう。