新潟市秋葉区で5月28日夜、秋葉区内に住むという男性から自殺をほのめかす110番通報があり、警察と消防が通報内容から現場へ駆け付けたところ、住宅内で男性が死亡しているのが発見されました。その後の捜査で死亡した男性は、この住宅に住む70代男性と判明しました。死因は心挫滅および胸部大動脈離断ということです。



警察によりますと5月28日午後10時すぎ、秋葉区内に居住すると名乗る男性から「これから死のうと思って」「引き金引くところです」「猟銃です」など自殺をほのめかす110番通報がありました。通報の際には発砲音のようなものも聞こえたということです。





警察は29日午前1時40分頃から近隣の2世帯7人へ避難を呼びかけました。その後、警察と消防が現場に駆けつけましたが、29日の午前2時30分ごろ、70代男性が住宅1階の和室で血を流しているところが発見されました。男性の近くには猟銃があったということです。午前2時40分ごろ消防隊員によって死亡が確認されました。近隣住民への避難の呼びかけはその後、解除され、住民にけがはありませんでした。警察は110番通報した男性が死亡した男性と特定し、今のところ、事件性を示すものはないとみて詳しい状況を調べています。新潟県こころの相談ダイヤル：0570-783-025（24時間受付・年中無休）