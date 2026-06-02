今クール、並み居る話題作の中で高い評判を得ている連続ドラマ『銀河の一票』（関西テレビ）。回を重ねるほど、主演の黒木華（36）とその相棒である野呂佳代（42）の関係性に注目が集まり、 SNSでは「黒木と野呂のコンビが最高」「この2人のやりとりを見るのが楽しみ」といった声も目立つ。

【写真を見る】バナナマンのグッズTシャツを着た黒木華のプライベート姿

「議員秘書だった星野茉莉（黒木）が、スナックでママをしていた月岡あかり（野呂）を都知事選に出馬させようと奮闘する、異色の政治エンターテイメントドラマです。2人のほかにも魅力的な女性キャラクターが登場し、扱うテーマも認知症、成年後見人制度、育児と仕事の両立など生活に根ざした悩みが多い。毎話、放送後には『号泣した』という声がSNSに相次いでいます」（テレビ誌ライター）

かねてより実力派として知られる黒木は関西出身。吉本新喜劇を見て育ち、12歳のときに『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に自ら出演を依頼したこともあるというお笑い好きだ。なかでも、好きなコンビとしてバナナマンを挙げている。

「バナナマンの番組に出演した際にファンだと明かしたことから、現在も日村勇紀さんと交流が続いています。数か月おきに、日村さんを慕う芸能人が集まる食事会が定期的にあり、最近も、黒木さんのほか生田斗真さん、中村倫也さん、吉瀬美智子さんらが日村と食事をしたそうですよ」（芸能関係者）

黒木のバナナマンへの"ガチ"ぶりは、ファッションからも垣間見える。2021年9月下旬、出演する舞台終わりに劇場から出てきた黒木は、2019年のバナナマン単独公演で販売されたグッズTシャツを着用していた。

「白地にシンプルなbananamanの手書き文字がプリントされていて、一見ではグッズだとはわからない小洒落たデザインです。黒木さんは、ボトムに白のカーゴパンツをゆるっと合わせたリラックスコーデをメガネで締めていて、センスの良さが感じられますね」（ファッション誌編集者）

黒木がバナナマンのライブTシャツを愛用している一方で、そのバナナマンとの縁が芸能人生を変えたというのが野呂佳代だ。

野呂佳代を見いだしたバナナマン

「いまでは女優として引っ張りだこで、『野呂が出ている作品なら間違いない』とまでネット上でささやかれるほど信頼を集めていますが、AKB48を辞めたあとは、低空飛行でした。

しかし、『バナナマンのバナナムーンGOLD』（TBSラジオ）に出演を続ける中で、じわじわと存在が再認識され、現在のブレークのきっかけとなった。 野呂自身も、『最初に私のことを面白いって盛り上げてくださったのがバナナマン』だと話しています」（スポーツ紙記者）

実際、野呂はたびたびバナナマン愛を語り、ラジオで共演する以前よりグッズを収集するほどのファンだったと明かしている。近年は俳優としての評価も急上昇し、10クール連続でのドラマ出演という快進撃を続けている。

「黒木さん自身、野呂さんと仲良くなれたのは『バナナマンさんのおかげ』だと話しています。2人とも共通してバナナマン好きということもあって、距離が縮まるのは早かったようですね」（前出・テレビ誌ライター）

ドラマでは回を追うごとに存在感を増している2人。その息の合ったバディぶりの背景には、意外な共通点もあったようだ。