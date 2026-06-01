ＱＤレーザ <6613> [東証Ｇ] が6月1日大引け後(17:00)に業績修正を発表。27年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の5800万円の赤字→4億4100万円の黒字(前期は3億5700万円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日公表の「TDK株式会社との網膜投影技術によるXRグラス向け光学エンジンの事業協力及び特別利益の発生に関するお知らせ」の通り、当社はTDK株式会社と事業協力契約を締結することを決定いたしました。当該契約により同社に特許権の一部を譲渡し、その対価約５億円を特別利益に計上する予定であります。これを主な要因として、業績予想を修正いたします。※上記の業績予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報による判断及び仮定を前提にしており、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、当該数値については監査法人の監査を受けておりません。