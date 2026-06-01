「私は嫌いだ。他のやり方もあると思う」アイスランド指揮官が“新ルール”に不満露わ。一方、森保監督は「メリットだと感じている」

「私は嫌いだ。他のやり方もあると思う」アイスランド指揮官が“新ルール”に不満露わ。一方、森保監督は「メリットだと感じている」