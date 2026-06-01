サバンナ八木さんがお金についてのYouTubeチャンネルを開設！！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は「サバンナ八木FP1級事務所」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
お笑いファン、そしてお金にまつわるあれこれに興味のある方にとってはきっと嬉しい情報が入ってきましたよ！
なんと、あの人気お笑い芸人、サバンナの八木さんがお金にまつわる個人のYouTubeチャンネルを開設されたとの事です。
チャンネル名はその名も『サバンナ八木 FP1級事務所』！
2026年4月7日に公開された初回の動画には、なんとあのM-1をきっかけに大ブレイクを果たした人気コンビ、ドンデコルテのお二人が登場！
概要欄には以下のような説明が！
【最高峰の国家資格「FP1級」を持つサバンナ八木が、相談所を開設。
「東京進出」「賞レース優勝」「結婚・出産」など、人生の転機に立つ芸人やゲストに対し、リアルなマネーコンサルティングを行う。】
とのこと。
チャンネル自体は2026年2月9日に登録されていた様子。
とりあえず百聞は一見に如かずという事でまずは1本目の動画を見てみましょう。こちらです！
●【初回ゲスト：ドンデコルテ】月収5万円が120倍に？！M-1準優勝で人生激変した男たちのリアルなお金事情【FP1級事務所 #1】
そして3本目に公開された動画ですが、後編はこちら。
●【ゲスト：ドンデコルテ】今年の年収は○000万円！？地下時代のお金へのマインドとは【FP1級事務所 #1 後編】
ブレイク前後の収入事情が非常に興味深かったのと、八木さんの言葉を借りると「事故る」前に話がしたかったという税金事情が非常に勉強になりました。
ドンデコルテのツッコミ担当の小橋共作さんによると「（税金を）払えなくて借金をした」先輩の話も聞くそうで、八木さんによる「いい意味で節税したほうがいい」「小規模企業共済か国民年金基金かiDeCo」「経営セーフティ共済」などのワードであったり、大きな売り上げを記録した単独ライブのギャラに対する具体的な数字を用いたアドバイスを真剣に聞いている様子が本当に印象的な動画となっていました。
こんな風にお金の知識を楽しく得られるなんて、本当に素敵なチャンネルの爆誕だなぁと感じています。
というわけでNicheee!はこれからも、サバンナ八木さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
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お笑いファン、そしてお金にまつわるあれこれに興味のある方にとってはきっと嬉しい情報が入ってきましたよ！
なんと、あの人気お笑い芸人、サバンナの八木さんがお金にまつわる個人のYouTubeチャンネルを開設されたとの事です。
チャンネル名はその名も『サバンナ八木 FP1級事務所』！
2026年4月7日に公開された初回の動画には、なんとあのM-1をきっかけに大ブレイクを果たした人気コンビ、ドンデコルテのお二人が登場！
【最高峰の国家資格「FP1級」を持つサバンナ八木が、相談所を開設。
「東京進出」「賞レース優勝」「結婚・出産」など、人生の転機に立つ芸人やゲストに対し、リアルなマネーコンサルティングを行う。】
とのこと。
チャンネル自体は2026年2月9日に登録されていた様子。
とりあえず百聞は一見に如かずという事でまずは1本目の動画を見てみましょう。こちらです！
●【初回ゲスト：ドンデコルテ】月収5万円が120倍に？！M-1準優勝で人生激変した男たちのリアルなお金事情【FP1級事務所 #1】
そして3本目に公開された動画ですが、後編はこちら。
●【ゲスト：ドンデコルテ】今年の年収は○000万円！？地下時代のお金へのマインドとは【FP1級事務所 #1 後編】
ブレイク前後の収入事情が非常に興味深かったのと、八木さんの言葉を借りると「事故る」前に話がしたかったという税金事情が非常に勉強になりました。
ドンデコルテのツッコミ担当の小橋共作さんによると「（税金を）払えなくて借金をした」先輩の話も聞くそうで、八木さんによる「いい意味で節税したほうがいい」「小規模企業共済か国民年金基金かiDeCo」「経営セーフティ共済」などのワードであったり、大きな売り上げを記録した単独ライブのギャラに対する具体的な数字を用いたアドバイスを真剣に聞いている様子が本当に印象的な動画となっていました。
こんな風にお金の知識を楽しく得られるなんて、本当に素敵なチャンネルの爆誕だなぁと感じています。
というわけでNicheee!はこれからも、サバンナ八木さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】