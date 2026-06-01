東海地方は、台風6号接近前の明日2日(火)から広く雨が降るでしょう。3日(水)は、台風が東海地方に接近し、昼頃にかけて大雨や暴風の恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風、うねりを伴った高波に警戒してください。

台風6号の今後の進路

台風6号は、今日1日(月)正午現在、那覇市の南南西約140キロにあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では、風速25メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側500キロ以内と西側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。





東海地方への接近は、3日(水)午前中となるでしょう。台風接近前の明日2日(火)から広く雨が降るため、総雨量が多くなる恐れがあります。また、暴風域を伴って東海地方に接近するため、3日(水)は、大荒れの恐れがあります。大雨・土砂災害・暴風、波浪に関して警報級の可能性が高い地域があるため、厳重に警戒が必要です。

雨はいつから? 明日2日(火)にかけての見通しを詳しく

東海地方は、今日1日(月)は高気圧圏内で、晴れて暑さが続くでしょう。大雨や暴風への備えがまだな方は、今日のうちに済ませるようにしてください。

明日2日(火)は、前線や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、広く雨が降るでしょう。早い所では、三重県南部で未明から雨が降り出す見込みです。雨雲は次第に北へ広がり、朝には東海地方の広い範囲で雨が降るでしょう。午後も、断続的に雨が降る見込みです。夜には、台風本体の雨雲が三重県南部にかかり始め、雷を伴った非常に激しい雨が降り始めるでしょう。



明日2日(火)に予想される1時間降水量(多い所で)

愛知県 25ミリ

岐阜県 20ミリ

三重県 50ミリ

静岡県 25ミリ

3日(水)の見通しを詳しく 平年の6月1か月分の雨が一気に降る所も

台風6号は、3日(水)午前中に、紀伊半島沖から静岡県沿岸を通過していく見込みです。東海地方に、暴風域を伴ったまま台風が接近するため、太平洋側の地域を中心に大荒れの恐れがあります。昼頃にかけて、台風本体の活発な雨雲が東海地方にかかるため、雷を伴った非常に激しい雨や暴風に警戒してください。

また、海上では非常に強い風が吹き、うねりを伴って波が高まり、大しけとなるでしょう。むやみに、海岸付近には近づかないようにしてください。

なお、台風が予想よりも発達した場合や台風の進路によっては、陸上でも暴風となる恐れや、広い範囲で警報級の大雨となる恐れがあります。



【風の予想】

3日(水)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

愛知県陸上 13メートル(25メートル)

愛知県海上 25メートル(35メートル)

三重県陸上 13メートル(25メートル)

三重県海上 25メートル(35メートル)

静岡県陸上 18メートル(30メートル)

静岡県海上 25メートル(35メートル)



【波の予想】

3日(水)に予想される波の高さ

愛知県外海 7メートル うねりを伴う

愛知県内海 3メートル うねりを伴う

三重県外海 8メートル うねりを伴う

三重県伊勢志摩内海 3メートル うねりを伴う

三重県内海 2.5メートル うねりを伴う

静岡県 7メートル うねりを伴う



3日(水)午後は、台風は東海地方から離れるため、急速に天気は回復する見込みです。台風が去った後も、しばらく風が強い状態が続くでしょう。総雨量は、三重県南部や静岡県の多い所で赤色で示される300ミリ〜400ミリ、一部では紫色で示される400ミリ以上が予想されます。平年の6月1か月分近くの雨が一気に降る所がありそうです。大雨災害のリスクが高まります。雨が止んだ後も、危険な場所にはしばらく近づかないようにしてください。

台風接近時の屋外の対策

台風の暴風が怖いのは、いざ暴風になると、身動きが取れなくなるということです。そこで、暴風に対して、事前に3つの点について、確認したり、備えたりしておく必要があります。



1つめは、雨どいや側溝などを掃除して、水はけを良くしておきましょう。落ち葉などで側溝が詰まって水が流れないと、道路が冠水する原因となります。



2つめは、屋外に置かれている、飛ばされやすいもの(物干し竿、鉢植え、ゴミ箱など)は、しっかり固定するか、室内にしまうなどの対策をしましょう。商店などでは、看板が飛ばされたり、自動販売機が倒れたりしないか、確認してください。



3つめは、暴風で飛ばされてきたもので、窓ガラスが割れないよう、窓は鍵をかけ、雨戸があれば閉めましょう。窓ガラスにガムテープを貼ると、風圧に耐えられるようになります。もしガラスが割れても、破片が飛び散るのを防ぐために、カーテンも閉めておいてください。