１日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。中東情勢の先行き不透明感を背景に、この日の時間外取引での米長期金利や米原油先物の上昇が影響した。



米ニュースサイトのアクシオスは５月３０日、「トランプ米大統領がイランとの戦闘終結の合意案について、高濃縮ウランの処分に関する具体的な記述を入れる修正を求めた」と報道。イランの国営メディアは３１日、「ガリバフ国会議長は自国民の権利が確保されるという確証がない限り、紛争を終結させるいか⁠なる合意も受け入れないと述べた」と伝えた。原油の高止まりが続くとの見方が広がるなか、債券先物は国内物価の上振れリスクを意識した売りが先行。日経平均株価の大幅高も安全資産とされる債券の重荷となり、午前１０時４０分すぎには１２８円６０銭まで軟化する場面があった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前週末比２７銭安の１２８円６２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０４０％高い２．６９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS