「脅威となる要素がほとんどない」１−０辛勝…日本代表をW杯対戦国メディアがバッサリ。それでも警戒は解かず「本大会では突然格段に良いプレーを見せる可能性がある」

「脅威となる要素がほとんどない」１−０辛勝…日本代表をW杯対戦国メディアがバッサリ。それでも警戒は解かず「本大会では突然格段に良いプレーを見せる可能性がある」