ホテルニューオータニ博多にて、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたアフタヌーンティー「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」を開催！

描きおろしデザインの「クロミ」をイメージしたスイーツはもちろん、グッズも特典として登場します☆

ホテルニューオータニ博多 サンリオ「クロミ」コラボレーションアフタヌーンティー「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」

料金：

・KUROMI Afternoon Tea Set 1名・6,800円(税・サ込)

・KUROMI Drink 各種 1,200円(税・サ込)

※ドリンクのみの利用は不可

期間：2026年7月1日（水）〜8月30日（日）

※毎週月曜日定休日（但し、7月20日(月・祝)は営業）

※完全予約制（2日前まで）

時間：14:00〜／14:30〜／16:00〜（90分制）

予約受付：2026年6月1日（月）10時より、公式ホームページ（TableCheck）にて受付

会場：ホテルニューオータニ博多 レストラン「カステリアンルーム」

ホテルニューオータニ博多にて、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」を期間限定開催。

「中世のお城を思わせるクラシカルな空間に、おめかしをして遊びにきたクロミと楽しむ特別なアフタヌーンティー」をテーマに、「クロミ」をイメージしたスイーツやセイボリーが楽しめます。

今回のために描き下ろしたオリジナルデザインには、カステリアンルームの入口やレストラン内のピアノ、アフタヌーンティーのスイーツなど、実際にレストランにあるモチーフが描かれています。

オリジナルデザインと同じ場所で写真撮影を楽しめるなど、「クロミ」の世界観に包まれた特別なティータイムを体験できます。

クロミの魅力を詰め込んだスイーツ＆セイボリー

クロミマシュマロ

スイーツ 9種類：

・いちごとカシスのショート

・クロミマシュマロ

・ココナッツとレモンのヴェリーヌ

・クロミマカロン

・ブルーベリーカヌレ

・スミレとベリーのパンナコッタ

・どくろチーズロール

・チョコレートタルト

・いちごと竹炭のスコーン

セイボリー 5種類：

・クロミサンドウィッチ

・どくろムース

・紫芋のキッシュ

・チーズコロッケ クロミ大好物“らっきょう”のタルタル添え

・紫キャベツと人参のラペ グラス仕立て

ドリンク 14種類：

Ronnefeldt（ロンネフェルト）ティーセレクション（ダージリンサマーゴールド、アールグレイ、ロイヤルミルクティー、ソフトピーチなど、計6種類）、ブレンドコーヒー、エスプレッソ、カフェインレスコーヒー、アイスコーヒー、アイスティー、オレンジジュース、アップルジュース、ウーロン茶

スイーツには、ドレスをイメージしたブルーベリーカヌレをはじめ、「クロミ」の“ずきん”をモチーフにしたチョコタルトや「クロミマシュマロ」など、思わず写真に収めたくなるメニューが登場。

またセイボリーでは、「クロミサンドウィッチ」や、「クロミ」の大好物である”らっきょう”のタルタルソースを添えたコロッケなど、遊び心あふれるラインアップが味わえます☆

オプションメニュー「KUROMI Drink」

左：KUROMI Cotton Trick 右：KUROMI Silky Float

オプションメニューとして、見た目もかわいい「KUROMI Drink」が2種類ラインナップ。

「KUROMI Cotton Trick（クロミコットントリック）」 は、マローブルーとラベンダーフラワーが香る華やかなドリンクに、カルピスのやさしい甘みをプラスしています。

「クロミ」のいたずらをイメージした“パチパチ”弾ける食感と、ふんわりとしたわたあめが楽しい、かわいさあふれる一杯です。

また、「KUROMI Silky Float（クロミシルキーフロート）」は、ヨーグルトのまろやかな酸味とグレープフルーツジュースの爽やかさに、いちごと巨峰のシロップを合わせたクリーミーなドリンク。

仕上げにアサイーブレンドアイスをのせ、「クロミ」をイメージしたかわいらしい一杯となっています☆

アフタヌーンティ特典＆クロミドリンク特典

アフタヌーンティーを注文された方に、1名につき「博多織ミニミニポーチ」を1個プレゼント。

「クロミ」ドリンクを注文された方には「オリジナルコースター」全2種から1枚がランダムで提供されます。

博多織ミニミニポーチ

サイズ：W約10.5cm ×H約6.0cm

伝統的工芸品である博多織の献上柄を取り入れた限定デザインのミニポーチ。

コインケースやピルケースとしても使いやすい、普段使いにもぴったりのグッズです。

オリジナルコースター

今回のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナルデザインのコースター全2種類。

ドリンク1杯の注文につき、いずれか1枚をランダムでプレゼントされます☆

ドレスでおめかしした「クロミ」がキュートな、ホテルでのコラボアフタヌーンティー！

ホテルニューオータニ博多「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」は、2026年7月1日（水）から8月30日（日）までの開催です。

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670184

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