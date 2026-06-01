アジア株 韓国株急騰、GSがサムスン電子とSKハイニックス引き上げ レノボも アジア株 韓国株急騰、GSがサムスン電子とSKハイニックス引き上げ レノボも

リンクをコピーする みんなの感想は？

アジア株 韓国株急騰、GSがサムスン電子とSKハイニックス引き上げ レノボも



東京時間11:01現在

香港ハンセン指数 25316.35（+133.96 +0.53%）

中国上海総合指数 4072.09（+3.52 +0.09%）

台湾加権指数 45555.17（+822.23 +1.84%）

韓国総合株価指数 8840.19（+364.04 +4.29%）

豪ＡＳＸ２００指数 8719.20（-12.45 -0.14%）



アジア株は高安まちまち。



上海株と豪州株は冴えない、米イラン合意期待が低下している。



米イラン双方は互いの「レッドライン」を妥協するつもりがなく協議は行き詰っている。トランプ米大統領は合意を急いでおらず、米交渉団に覚書の一部修正を要請。イラン側も和平案の一部を修正する予定。双方が最終的に変更を拒否し合意が崩壊する可能性があるとタスニム通信が報じている。



米イラン合意期待低下にもかかわらず、韓国株は急騰し史上最高値をつけている。



輸出が過去最高を記録したことがハイテク株を押し上げている。世界的なAIブームによる半導体出荷増を受け5月の輸出は前年同月比53%増の878億ドルに達し、過去最高を更新した。韓国輸出の約38%を半導体が占める。



サムスン電子は8%超上昇し上場来高値をつけている。米ゴールドマンサックスが株価目標を36万ウォンから48万ウォンに大幅に引き上げた。AI需要が供給を上回り続けることから、HBM価格が27年以降大幅に上昇すると見ている。GSはSKハイニックスの目標株価も180万ウォンから350万ウォンに引き上げた。



香港市場でもハイテク関連が上昇、レノボが6%超上昇し上場来高値をつけている。



ゴールドマンサックスがAI搭載ノートPCの普及率と販売価格上昇を理由に、レノボの株価目標を27香港ドルから31香港ドルに引き上げた。GSは先週12.53香港ドルから27香港ドルに引き上げたばかりだ。

外部サイト