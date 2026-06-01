・ノリタケがＳ高で一気に新高値、ＭＬＣＣ向け材料に着目の資金流入が加速

・グリーンエナが大幅反発、倉敷市における系統用蓄電池システムの工事を受注

・インスペックが続急騰で新値街道ばく進、ＡＩ半導体の最終工程にも特需発生の思惑

・キオクシアが７万円台に突入、モメンタム株への資金流入続き外資系証券の格上げも

・サンリオが大幅続伸、特別調査委員会の調査報告書受領でアク抜け感強まる

・トリケミカルは年初来高値更新、２～４月期好決算を評価

・エレクが続伸、１株から５株への株式分割と７５０万株を上限とする自社株買い発表を好感

・ＦＩＧは４日ぶり急反発、次世代インフラドローン「Ｒ－７」を３日に初公開

・ニチレイ急動意、オアシスの大株主浮上で大底圏から一気に切り返す

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出所：MINKABU PRESS