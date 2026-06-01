　1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　167138　　　25.7　　　 73580
２. <1321> 野村日経平均　　 15613　　　39.2　　　 70110
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 15127　　　-8.6　　　　2902
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10405　　　11.8　　　 87760
５. <1306> 野村東証指数　　　8736　　 233.7　　　 418.9
６. <1579> 日経ブル２　　　　7597　　　13.2　　　 795.1
７. <200A> 野村日半導　　　　7315　　 192.2　　　　4898
８. <1540> 純金信託　　　　　6580　　　12.8　　　 21510
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　5937　　 -20.0　　　　4128
10. <1360> 日経ベア２　　　　5891　　 -49.0　　　　71.3
11. <1398> ＳＭＤリート　　　3211　　　15.0　　　1850.0
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2394　　 -48.1　　　 945.8
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1706　　 -66.0　　　　6977
14. <2631> ＭＸナスダク　　　1633　　　54.5　　　 34840
15. <1542> 純銀信託　　　　　1613　　 -37.5　　　 35530
16. <1489> 日経高配５０　　　1490　　　67.2　　　　3215
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1488　　 116.9　　　　2750
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1464　　　34.9　　　　4530
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　1198　　　 9.3　　　　4917
20. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1139　　 -14.8　　　　5316
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1120　　 -13.7　　　 69850
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 976　　　 0.6　　　1931.5
23. <1330> 上場日経平均　　　 940　　 -36.2　　　 70230
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 922　　　28.1　　　 81470
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 912　　　71.4　　　 409.2
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 901　　 -32.7　　　　 117
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　 882　　 103.2　　　 874.9
28. <1358> 上場日経２倍　　　 848　　 -63.2　　　140600
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 848　　　35.0　　　　　74
30. <314A> ｉＳゴールド　　　 672　　　-4.8　　　 342.0
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 664　　　33.1　　　 245.5
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 639　　　-7.9　　　 116.8
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 632　　 -11.1　　　 34980
34. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 609　　 204.5　　　 334.0
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 560　　　17.2　　　 29950
36. <1615> 野村東証銀行　　　 535　　 -25.0　　　 657.6
37. <2516> 東証グロース　　　 520　　 131.1　　　 622.7
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 501　　 108.8　　　　1129
39. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 489　　　 1.5　　　 66280
40. <2036> 金先物Ｗブル　　　 479　　 -39.4　　　179600
41. <1346> ＭＸ２２５　　　　 469　　 -24.5　　　 69730
42. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 451　　 137.4　　　　2805
43. <1629> 野村商社卸売　　　 435　　 353.1　　　 260.4
44. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 433　　 931.0　　　 67760
45. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 419　　 -24.1　　　　4233
46. <282A> ＧＸ半導１０　　　 418　　　42.2　　　　2578
47. <2033> コスピブル　　　　 394　　　95.0　　　142050
48. <2244> ＧＸＵテック　　　 390　　　51.8　　　　3706
49. <213A> 上場半導体株　　　 349　　　 4.5　　　 452.8
50. <1541> 純プラ信託　　　　 337　　 104.2　　　　8911
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース