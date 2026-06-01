ETF売買代金ランキング＝1日前引け
1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167138 25.7 73580
２. <1321> 野村日経平均 15613 39.2 70110
３. <1357> 日経Ｄインバ 15127 -8.6 2902
４. <1458> 楽天Ｗブル 10405 11.8 87760
５. <1306> 野村東証指数 8736 233.7 418.9
６. <1579> 日経ブル２ 7597 13.2 795.1
７. <200A> 野村日半導 7315 192.2 4898
８. <1540> 純金信託 6580 12.8 21510
９. <2644> ＧＸ半導日株 5937 -20.0 4128
10. <1360> 日経ベア２ 5891 -49.0 71.3
11. <1398> ＳＭＤリート 3211 15.0 1850.0
12. <1568> ＴＰＸブル 2394 -48.1 945.8
13. <1329> ｉＳ日経 1706 -66.0 6977
14. <2631> ＭＸナスダク 1633 54.5 34840
15. <1542> 純銀信託 1613 -37.5 35530
16. <1489> 日経高配５０ 1490 67.2 3215
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1488 116.9 2750
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1464 34.9 4530
19. <2243> ＧＸ半導体 1198 9.3 4917
20. <1671> ＷＴＩ原油 1139 -14.8 5316
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1120 -13.7 69850
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 976 0.6 1931.5
23. <1330> 上場日経平均 940 -36.2 70230
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 922 28.1 81470
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 912 71.4 409.2
26. <1459> 楽天Ｗベア 901 -32.7 117
27. <1655> ｉＳ米国株 882 103.2 874.9
28. <1358> 上場日経２倍 848 -63.2 140600
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 848 35.0 74
30. <314A> ｉＳゴールド 672 -4.8 342.0
31. <1545> 野村ナスＨ無 664 33.1 245.5
32. <1356> ＴＰＸベア２ 639 -7.9 116.8
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 632 -11.1 34980
34. <408A> ｉＳＢＡＩ 609 204.5 334.0
35. <2559> ＭＸ全世界株 560 17.2 29950
36. <1615> 野村東証銀行 535 -25.0 657.6
37. <2516> 東証グロース 520 131.1 622.7
38. <563A> ＧＸＮデカバ 501 108.8 1129
39. <1326> ＳＰＤＲ 489 1.5 66280
40. <2036> 金先物Ｗブル 479 -39.4 179600
41. <1346> ＭＸ２２５ 469 -24.5 69730
42. <2840> ｉＦＥナ百無 451 137.4 2805
43. <1629> 野村商社卸売 435 353.1 260.4
44. <1397> ＳＭＤ２２５ 433 931.0 67760
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 419 -24.1 4233
46. <282A> ＧＸ半導１０ 418 42.2 2578
47. <2033> コスピブル 394 95.0 142050
48. <2244> ＧＸＵテック 390 51.8 3706
49. <213A> 上場半導体株 349 4.5 452.8
50. <1541> 純プラ信託 337 104.2 8911
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 167138 25.7 73580
２. <1321> 野村日経平均 15613 39.2 70110
３. <1357> 日経Ｄインバ 15127 -8.6 2902
４. <1458> 楽天Ｗブル 10405 11.8 87760
５. <1306> 野村東証指数 8736 233.7 418.9
６. <1579> 日経ブル２ 7597 13.2 795.1
７. <200A> 野村日半導 7315 192.2 4898
８. <1540> 純金信託 6580 12.8 21510
９. <2644> ＧＸ半導日株 5937 -20.0 4128
10. <1360> 日経ベア２ 5891 -49.0 71.3
11. <1398> ＳＭＤリート 3211 15.0 1850.0
12. <1568> ＴＰＸブル 2394 -48.1 945.8
13. <1329> ｉＳ日経 1706 -66.0 6977
14. <2631> ＭＸナスダク 1633 54.5 34840
15. <1542> 純銀信託 1613 -37.5 35530
16. <1489> 日経高配５０ 1490 67.2 3215
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1488 116.9 2750
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1464 34.9 4530
19. <2243> ＧＸ半導体 1198 9.3 4917
20. <1671> ＷＴＩ原油 1139 -14.8 5316
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1120 -13.7 69850
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 976 0.6 1931.5
23. <1330> 上場日経平均 940 -36.2 70230
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 922 28.1 81470
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 912 71.4 409.2
26. <1459> 楽天Ｗベア 901 -32.7 117
27. <1655> ｉＳ米国株 882 103.2 874.9
28. <1358> 上場日経２倍 848 -63.2 140600
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 848 35.0 74
30. <314A> ｉＳゴールド 672 -4.8 342.0
31. <1545> 野村ナスＨ無 664 33.1 245.5
32. <1356> ＴＰＸベア２ 639 -7.9 116.8
33. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 632 -11.1 34980
34. <408A> ｉＳＢＡＩ 609 204.5 334.0
35. <2559> ＭＸ全世界株 560 17.2 29950
36. <1615> 野村東証銀行 535 -25.0 657.6
37. <2516> 東証グロース 520 131.1 622.7
38. <563A> ＧＸＮデカバ 501 108.8 1129
39. <1326> ＳＰＤＲ 489 1.5 66280
40. <2036> 金先物Ｗブル 479 -39.4 179600
41. <1346> ＭＸ２２５ 469 -24.5 69730
42. <2840> ｉＦＥナ百無 451 137.4 2805
43. <1629> 野村商社卸売 435 353.1 260.4
44. <1397> ＳＭＤ２２５ 433 931.0 67760
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 419 -24.1 4233
46. <282A> ＧＸ半導１０ 418 42.2 2578
47. <2033> コスピブル 394 95.0 142050
48. <2244> ＧＸＵテック 390 51.8 3706
49. <213A> 上場半導体株 349 4.5 452.8
50. <1541> 純プラ信託 337 104.2 8911
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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