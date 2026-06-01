「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

しし座（7月23日～8月22日生まれ）

2026年6月のしし座さんは・・・

「 あえてのスピードダウンも◎ 」

5月にスタートした、キャリアにおけるチャレンジシーズンは今月いっぱい継続します。

新たな仲間が増えることは、チーム全体にイノベーティブな変化をもたらすかもしれません。

ただ、7月からスタートする好調期を前に、月の下旬は少しスピードダウンの気配が漂ってきます。

何かと考えすぎて堂々巡りになったり、チャンスに対して前向きになれなくなったりしても、悲観する必要はないので大丈夫。

今、できることをして好転のときを待ちましょう。月の後半はモテ期に。

ラッキーカラーは、 ネオンカラー 。

開運につながるアクションは、 仕事のペースを調整すること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞しし座の2026年度上半期

おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

2026年6月のおとめ座さんは・・・

「 ヨコのつながりを大切に 」

同僚や仲間、友人など“ヨコのつながり”が強まっていくとき。

友情があたたかく胸に染み渡ったり、同じビジョンを共有できる心強さを実感したりする人は多いでしょう。

恋を探している人は友達つながりで良いご縁があるはず。

まずは友達としての関係を深めるつもりで接点を持ってみて。

長い片思いは月末、印象的な出来事が起こるかも。

なお、学びに力を入れている人は、今月はやる気が途切れずはかどるはず。

ラッキーカラーは、 モスグリーン 。

開運につながるアクションは、 仲間と交流を深めること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おとめ座の2026年度上半期

てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

2026年6月のてんびん座さんは・・・

「 仕事はタフネス×調和で 」

仕事運が絶好調。

タフなチャレンジに全力で取り組んでいる人も、この時期は道筋が明確で「楽しい」と感じる瞬間もたくさんあるはず。

野心のなかにもステークホルダーとの調和を意識し、結果を出していける人は多いでしょう。

一点だけ注意したいのは嫉妬心。

あなたはそんなものに左右されるような人ではありませんが、そうした感情に気づいたら目の前のやるべきことを見ましょう。

粘り強さや底力に変えていけます。

ラッキーカラーは、 ライトグレー 。

開運につながるアクションは、 思い切った挑戦をすること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞てんびん座の2026年度上半期

さそり座（10月24日～11月22日生まれ）

2026年6月のさそり座さんは・・・

「 人間関係は本気で 」

対人関係が本気モードに。

ときに衝突をも恐れることなく、真っ向勝負を仕掛けることで本質的な話し合いができます。

スマートさよりも情熱をぶつけてこそ、相手もまた本気で胸襟を開いてくれるのでしょう。

なお、この時期は「井の中の蛙」でいてはいけないのだと思わされる出来事がいくつも待ち受けていそう。

世界情勢や市況の変化などはこまめにチェックして、視野を広げていきましょう。

ラッキーカラーは、 チャコールグレー 。

開運につながるアクションは、 国際ニュースをチェックすること 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞さそり座の2026年度上半期

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。

6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

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