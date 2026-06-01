開催：2026.6.1

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 6 - 19 [ジャイアンツ]

MLBの試合が1日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとジャイアンツが対戦した。

ロッキーズの先発投手はタナー・ゴードン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。

1回表、5番 李政厚 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 COL 0-1 SF

2回表、8番 ダニエル・スザック 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 COL 0-2 SF

2回裏、8番 ブラクストン・フルフォード 6球目を打ってファーストファウルフライ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 1-2 SF

4回表、1番 ケイシー・シュミット 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 COL 1-3 SF、3番 ルイス・アラエス 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 COL 1-4 SF

4回裏、さらにピッチャーがエラーでロッキーズ得点 COL 3-4 SF

5回表、6番 マット・チャプマン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 COL 3-5 SF、9番 ドリュー・ギルバート 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでジャイアンツ得点 COL 3-6 SF、1番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 COL 3-7 SF、4番 ウィリー・アダメス 7球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 COL 3-11 SF

5回裏、3番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 4-11 SF、7番 ジェイコブ・マッカーシー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 5-11 SF

6回表、7番 ブライス・エルドリッジ 5球目を打ってセンターへのホームランでジャイアンツ得点 COL 5-12 SF

7回表、3番 ルイス・アラエス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 COL 5-13 SF、5番 李政厚 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 COL 5-14 SF

7回裏、8番 ブラクストン・フルフォード 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 6-14 SF

8回表、2番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 COL 6-15 SF、さらにピッチャーが悪送球でジャイアンツ得点 COL 6-16 SF、3番 ルイス・アラエス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでジャイアンツ得点 COL 6-17 SF

9回表、8番 ヘスス・ロドリゲス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 COL 6-19 SF

試合は6対19でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのケーレブ・キリアンで、ここまで2勝3敗3S。負け投手はロッキーズのタナー・ゴードンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 07:54:16 更新