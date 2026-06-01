台風6号が沖縄直撃 暴風など厳重警戒 九州〜近畿は次第に雨 6月1日(月)の天気
今日6月1日(月)は、台風6号が夜には沖縄本島に最も接近するでしょう。沖縄は断続的に雨で、非常に激しい雨が降るおそれがあります。暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。九州から近畿も次第に雨が降りだすでしょう。東海から北海道は晴れて、30℃以上の真夏日の所が多くなりそうです。
台風6号が夜に沖縄本島に接近 沖縄は暴風や高波、大雨に厳重警戒
台風6号は発達しながら北上を続け、今日1日(月)の昼前に宮古島地方に接近したあと、夜には暴風域を伴い沖縄本島に最も接近するでしょう。
九州〜近畿は次第に雨 東海〜北海道は晴れて広く30℃超 35℃以上も
九州では南部で昼頃から雨が降り出す所があるでしょう。夕方以降は南部も含めたあちらこちらで雨が降り、局地的には雷を伴い激しい雨が降りそうです。四国は夕方から、中国地方は夜は雨が降るでしょう。近畿も夜遅くなると雨の所がありそうです。念のため雨具をお持ちになるとよさそうです。
東海から北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。最高気温は広い範囲で30℃以上の真夏日となりそうです。35℃以上の猛暑日となる所もあるでしょう。また、札幌など北海道でも30℃を超える所があり、熱中症対策が必要です。こまめな水分補給を心がけてください。