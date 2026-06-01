今日6月1日(月)は、台風6号が夜には沖縄本島に最も接近するでしょう。沖縄は断続的に雨で、非常に激しい雨が降るおそれがあります。暴風や高波、大雨に厳重な警戒が必要です。九州から近畿も次第に雨が降りだすでしょう。東海から北海道は晴れて、30℃以上の真夏日の所が多くなりそうです。

台風6号が夜に沖縄本島に接近 沖縄は暴風や高波、大雨に厳重警戒

台風6号は発達しながら北上を続け、今日1日(月)の昼前に宮古島地方に接近したあと、夜には暴風域を伴い沖縄本島に最も接近するでしょう。





沖縄では断続的に雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。沖縄本島では一部の電柱が倒れたり、建物の一部が広い範囲に飛散したりするおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。海上は猛烈なしけとなるでしょう。海岸付近にはむやみに近づかないでください。

九州〜近畿は次第に雨 東海〜北海道は晴れて広く30℃超 35℃以上も

九州では南部で昼頃から雨が降り出す所があるでしょう。夕方以降は南部も含めたあちらこちらで雨が降り、局地的には雷を伴い激しい雨が降りそうです。四国は夕方から、中国地方は夜は雨が降るでしょう。近畿も夜遅くなると雨の所がありそうです。念のため雨具をお持ちになるとよさそうです。



東海から北海道にかけてはおおむね晴れるでしょう。最高気温は広い範囲で30℃以上の真夏日となりそうです。35℃以上の猛暑日となる所もあるでしょう。また、札幌など北海道でも30℃を超える所があり、熱中症対策が必要です。こまめな水分補給を心がけてください。