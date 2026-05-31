『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［ゆーき］さんの［ランドクルーザー プラド］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：ゆーきさん

年齢：30代

車両名：トヨタ ランドクルーザー プラド

装着ホイール：A・LAP / 07X

車歴：60ハリアー、150プラド

主な使用シーン：街乗り

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝A・LAP-07X〟を選んだ理由は？

「デザインが気に入ったことに加えて、軽さや性能にも期待できるところが選んだ理由です。ランドクルーザー プラドに似合うホイールを探す中で、周りと被りにくいところにも魅力を感じました。見た目のカッコよさだけでなく、RAYSホイールらしい機能面への期待もあり、足元でしっかり個性を出せると思って選びました」

装着して特に気に入っているポイントは？

「デザインの満足度が高いところが気に入っています。プラドの雰囲気に合いながら、足元にしっかり存在感を出せるところがいいですね。ホイールを変えることで、クルマ全体の印象も自分好みに近づいたと感じています。シンプルに見た目の満足感が高いホイールです」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。ホイールを変えたことで、乗るたびの満足感も増しましたし、愛車を見るのがより楽しくなりました。ランドクルーザー プラドの雰囲気を崩さず、足元でしっかり違いを出せるので、乗っているときだけでなく眺めている時間も楽しくなりました」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

「満足度！」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「長く使える良いホイールを探している人におすすめしたいです。見た目だけでなく、軽さや性能にも期待できるので、満足感の高いホイールだと思います。ほかの人と少し差を付けたい人にも合うと思いますし、プラドの足元に個性を出したい人にもおすすめです」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「今後は4×4エンジニアリングのカントリーサスペンションで、フロント2.5インチ、リア2.2インチのリフトアップを考えています。そのほか、1インチのボディリフト、ガナドールのマフラー、エルフォードのサイドステップ、ブルームーンオーディオの3way化にも興味があります。ホイールで足元が決まったので、次は足まわりや音、使い勝手の部分も含めて、さらに自分好みに仕上げていきたいです」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［ゆーき］さんの［ランドクルーザー プラド］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。