Íò¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬½ªÎ»¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡×¡¡ÊìÌ¼¤ÇºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡Ö£Á£Ò£Á£Ó£È£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£¶¡Ø£×£å¡¡£á£ò£å¡¡£Á£Ò£Á£Ó£È£É¡Ù¡×¤¬Ìµ»ö¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤ÏÍò¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¶á¤¯¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤Ê¤É³Æ¡¹¤ÎÊýË¡¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å£¹»þ£³£°Ê¬º¢¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ª±é¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¾¾ËÜ½á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦£³£°Âå½÷À¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç£±¶Ê£±¶Ê¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¡¢Á´¿È¤ÇºÇ¸å¤ò¹ï¤ó¤À¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³§¤ò±þ±ç¤Ç¤¤Æ¿´¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£µ£°Âå¤ÎÊì¿Æ¤¬ÁêÍÕ²íµª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢£²£°Âå¤ÎÌ¼¤¬Ý¯°ææÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ì¼¤Ï¡¢Ý¯°æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö»³ÅÄÂÀÏº¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¡Ê£²£°£°£·Ç¯¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤«¤é¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖæÆ¤¯¤ó¤Ï½éÎø¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¦»ÒÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ëµã¤¤¤¿¡£½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¸¤ÎÀ¼¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¡Ö±ß¿Ø¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£Íò¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤¬¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡£Íò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ£²¿Í¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿Íò¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Íò¤Ï±Ê±ó¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö·ò¤ä¤«¤Ë¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤â¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£