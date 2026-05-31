1年2000万ドルで加入も…12試合で打率.095

逆境に立たされている。ブレーブスのキム・ハソン内野手は今季年俸2000万ドル（約31億8000万円）でプレーしているものの、なかなか打撃の状態が上がらず、直近3試合ではスタメン落ちを経験。韓国メディアも落胆の色を隠せない。

キム・ハソンは韓国プロ野球（KBO）を経て2021年から海を渡り、4年2800万ドル（約44億6000万円）でパドレスに加入した。好守を武器に内野のレギュラーを獲得し、2023年には17本塁打＆38盗塁をマーク。2024年も好調だったが、シーズン途中に右肩を負傷して無念の離脱となった。昨年はレイズに加入するも、故障の影響で出遅れた上に成績不振。9月にウェーバーでブレーブスに移籍し、FAとなって1年契約で再合流した。

しかし、今年1月に氷で滑って転倒し右手中指の腱を断裂。内定していたWBC韓国代表としてもプレーできなかった。5月12日（日本時間13日）に戦線に復帰したが、故障の影響か打撃不振に陥っている。12試合で打率.095（42打数4安打）、0本塁打2打点、OPS.287。27日（同28日）以降はスタメン落ち＆出場機会がなく、ベンチを温めている。

韓国メディア「スポーツワールド」は「ベンチの信頼を取り戻すことが急務」だとし、3連勝中にライバルのマテオが活躍したことに触れ、「歓迎できない展開」と言及した。「日刊スポーツ」は「40打席以上を消化した選手の中で、長打が一つもない選手はキム・ハソンが唯一だ。優れた守備力を備えていても、バットがついてこないため、身動きの幅が狭まっている」と厳しい状況を伝えている。（Full-Count編集部）