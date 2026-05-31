ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

小針駅周辺からぶらり

豊岡えりなリポーター

「今回も小針駅周辺からぶらりとまいります。駅の周りにはたくさんの飲食店が広がっているので、まだまだ出会ったことのないラーメンたちにも出会えそうです。1軒目がすぐそこなので、さっそく行ってきます！」

昔から変わらない老舗のラーメン

並々と張られた、濃い飴色のスープに、定番のトッピング。



ホッとできる1杯。



昔から変わらない老舗のラーメンです。



地元の人に愛される町中華

小針駅から、小針十字路方面に歩いて2分。



幹線沿いのビルの一角にお店を構える「冨貴家」。



創業41年の地元の皆さんに愛されている町中華で、お客さんの要望に応えるうちに、今ではメニューの数が42種類。



麺類だけでも23種類になりました。

継ぎ足しで作る「かえし」

豊富なラインナップの中からご主人自慢のラーメンを作っていただきます。



味を作る一つ目は、創業以来継ぎ足しで作る「かえし」。



新潟県産のしょう油に、企業秘密のあまたの食材を合わせたもので、真っ黒な「かえし」は見た目の通り、深みのある味わい。



調和のとれたスープ

続いては、豚骨をベースに数種類の野菜からとった出汁。



どれ一つ、素材が主張しすぎない調和のとれたスープに仕上がっていて、さすが、老舗の仕事と、うならせます。





懐かしさをまとった香りが広がるスープに昔ながらの細麺。



もう、この段階で「おいしい」と言ってしまいそうですよね。

このご時世に600円！

「おまたせしました」



懐かしさが体中を走る、シンプルなトッピングのラーメンの登場です。



物価高騰のこのご時世、600円ですよ。これはうれしいですね。



豚のヒレが使われたチャーシューは、小ぶりですが特製のタレがたっぷりしみ込んだ絶妙な味付けに加え、口どけの柔らかさに驚かされます。



そして、メンマは、しょう油と酒などで味付けされたスープで、じっくり炒め煮された手作り。



真心を込めて手間をかける作り方は41年間変わりません。



一つ一つの丁寧な仕事ぶりが変わらぬ味を守っています。



透き通るスープは、臭みのない深みのあるしょう油味で、あっさり、すっきりしています。



リポート

「出汁が効いていますね。出汁のコクも生きていて、あっさりとシンプルな安心感のある1杯。いつ食べても嬉しい」



人気の玉子丼

続いて、丼メニューの筆頭で、強烈にアピールされている「人気者」です。



「はい、おまたせしました」



玉子は2個使われた、玉子丼です。



味付けは、しょう油やみりんなどで構成される、ご主人オリジナルの甘めの専用出汁。



そして、火の入れ方が絶妙な玉子の半熟具合が魅力的で、タレと玉子のコクの力でご飯が進むこと間違いなし。



玉子本来のうま味を直球で味わえる、優しく和やかな気分になれる丼です。



「ラーメンも玉子丼をいただきたい」

リポート

「いい出汁。ホワホワするような優しい甘さです。何とも言えないこの安心感。ラーメンはあっさりとした甘さで、玉子丼は優しい、甘いしょう油味。これは両方いただきたいです」

両方食べられるセットも

豊岡さん、安心してください。両方食べられるセット、ちゃんとあります。



1人前の玉子丼に、小鉢に漬物、そして3分の2の少し控えめなサイズのラーメンです。



このボリュームで950円。おいしさも価格も大満足。



ご主人は、自慢のラーメンをお腹いっぱい味わってもらいたいという強い想いがあるようで、丼などの6種類のご飯物に、プラス200円でラーメンが付くセットを用意しています。



お腹いっぱい食べて笑顔になってほしい。



そんな思いがたくさん詰まった優しいラーメンは、老舗の町中華で、きょうも作られています。



2026年5月15日「夕方ワイド新潟一番」放送より