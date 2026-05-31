2年前の現役アイドル時代に、一度だけグラビア出演経験があるという彼女。

「アイドルは自分のなかではひと区切りついたと思っているので、次の段階として演技の道をメインに追求していきたいです。憧れの仕事だったので。でも、グラビアもやりたいし、タレントとしてバラエティ番組にも出てみたいという気持ちもあって。欲張りですよね。ドッキリ番組が好きなので、『（芸能人が本気で考えた！）ドッキリGP』（フジテレビ系）に出て、ドッキリにかかるのが今の夢です。私が仕掛けるほうですか？ けっこうポンコツを自認しているので、それは遠慮しておきます（笑）」

そんなポンコツを自称する一方、ストイックな面も。

「アイドル時代にしたグラビア撮影のときは、体がぷにぷにだったので、ボディメイクのためにダンスとピラティスを習い始めました。今回は自信を持って理想の体型で撮影できて嬉しかったです。注目ポイントだと、バストにはちょっと自信があります。私の武器です。あと、くびれは見てほしい！ これからも努力してもっとスタイルに磨きをかけるので、また撮影に呼んでください！」

ももたさやか

26歳 1999年7月29日生まれ 山口県出身 T156 O型 趣味：スポーツクライミング、美味しいものを食べること、サウナ 2026年1月1日よりTRUSTAR所属。以降、舞台やWebドラマへ出演し、女優としてのキャリアを本格的にスタートさせた。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagram、公式TikTok（アカウントはすべて@momosaya_38）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて、未掲載写真＆メイキング動画を随時公開中！アクセスはこちら

※全80P 本誌未使用カットで構成！FLASHデジタル写真集『向日葵を君に』が各電子書店で発売中

※6月2日（火）にグラビア掲載を記念したお渡し会イベントを開催！

【会場】光文社本社ビル1Fロビー（東京都文京区音羽1-16-6）

【開催時間】受付開始18:45〜、イベント開始19:00〜予定。

写真・オノデラカズオ

スタイリスト・塚田さくら

ヘアメイク・ChiNa