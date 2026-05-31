アイスランド戦のスタメンに名を連ねた冨安。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　日本のスタメンは以下のとおり。

GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
４ 板倉　滉（アヤックス／オランダ）
15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)

MF／FW
６ 遠藤　航（リバプール／イングランド）
７ 田中　碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安　律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

※(C)=キャプテン

　３月の英国遠征で2024年６月以来の招集を受けたものの、怪我の影響で辞退した冨安健洋が先発に名を連ねた。

　度重なる怪我に苦しんできた27歳DFのスタメン入りに、SNS上でファンからは以下のような声が上がった。
 
「期待しかない」
「楽しみすぎる」
「冨安スタメン。やばい泣きそう」
「おかえり！」
「久々に冨安見られる！嬉しい！」
「冨安、吉田、板倉の３バック見れるの激アツ」
「冨安先発は最高すぎ」
「怪我だけはしないようにね」

　約２年ぶりにサムライブルーのユニホームに袖を通した冨安。どんなプレーを見せてくれるのか。試合は19時25分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！