「やばい泣きそう」「おかえり」約２年ぶり！ 冨安健洋がアイスランド戦で先発入り！「楽しみすぎる」「期待しかない」などの声
森保一監督が率いる日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
※(C)=キャプテン
３月の英国遠征で2024年６月以来の招集を受けたものの、怪我の影響で辞退した冨安健洋が先発に名を連ねた。
度重なる怪我に苦しんできた27歳DFのスタメン入りに、SNS上でファンからは以下のような声が上がった。
「期待しかない」
「楽しみすぎる」
「冨安スタメン。やばい泣きそう」
「おかえり！」
「久々に冨安見られる！嬉しい！」
「冨安、吉田、板倉の３バック見れるの激アツ」
「冨安先発は最高すぎ」
「怪我だけはしないようにね」
約２年ぶりにサムライブルーのユニホームに袖を通した冨安。どんなプレーを見せてくれるのか。試合は19時25分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）
15 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
22 吉田麻也（LAギャラクシー／アメリカ）(C)
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール／イングランド）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
３月の英国遠征で2024年６月以来の招集を受けたものの、怪我の影響で辞退した冨安健洋が先発に名を連ねた。
度重なる怪我に苦しんできた27歳DFのスタメン入りに、SNS上でファンからは以下のような声が上がった。
「期待しかない」
「楽しみすぎる」
「冨安スタメン。やばい泣きそう」
「おかえり！」
「久々に冨安見られる！嬉しい！」
「冨安、吉田、板倉の３バック見れるの激アツ」
「冨安先発は最高すぎ」
「怪我だけはしないようにね」
約２年ぶりにサムライブルーのユニホームに袖を通した冨安。どんなプレーを見せてくれるのか。試合は19時25分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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