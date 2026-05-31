¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄÊÄËë¡¡ÆüÃæ¤Î¹ÂÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Ë¶ñÂÎÅªÈ¯¸À¤Ê¤·
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ê¤É¤Î¹ñËÉ¥È¥Ã¥×¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤¬ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¹Â¤Î¿¼¤Þ¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ï29Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢40¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñËÉÃ´Åö¤Î³ÕÎ½¤ä·³¤Î¹â´±¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï±éÀâ¤ÇÃæ¹ñ¤Î·³È÷Áý¶¯¤ò¤±¤óÀ©¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤ËËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾ÇÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï2025Ç¯¤Î±éÀâ¤Ç¡ÖÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ï²õÌÇÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ¡·³¹ñËÉÁê¤¬·çÀÊ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤¿¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î¾¯¾¤¬ÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¡Ö¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÊ¤¤½¤¦¤È´ë¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÆüËÜ¤ò¿··¿·³¹ñ¼çµÁ¤À¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£