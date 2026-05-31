「Photo of the Game presented by Daiso」に選ばれた1枚

【MLB】ドジャース 4ー2 フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3回に2戦連発となる10号ソロを放つなど、4打数3安打1打点で勝利に貢献した。試合後、球団公式X（旧ツイッター）は恒例となった“最高の1枚”を投稿。「美しい」「なんてヤバい1枚なんだ」と米ファンを魅了している。

大谷は2-0で迎えた3回の第2打席、好投手ウィーラーが投じた低めのスプリットをすくい上げた右翼席へ打球速度99.9マイル（約160.8キロ）、飛距離374フィート（約114.0メートル）、角度27度の一発を放った。

その後の打席も見事だった。5回2死の第3打席では外角カーブを中前にはじき返し、5試合ぶりのマルチ安打とした。8回1死の第4打席では2番手左腕メイザと対戦し中前に弾き返した。今季4度目の1試合3安打の活躍。一時は不振で落ち込んでいたOPSも、気づけば.909まで浮上した。

ドジャース公式Xは勝利後、恒例となっている「Photo of the Game presented by Daiso」を投稿した。この日選ばれたのは、大活躍した大谷の姿だった。10号が生まれる前に一塁側から撮影された写真で、「OHTANI 17」がしっかり確認できる。投手へ力強い目線を送り、スイング前の構えを激写している。何より、光がうまく入り込み、芸術的な1枚になっている。

幻想的な写真に米ファンも感動した模様。「わあ、この写真は本物の魔法だ。今夜の大谷はめちゃくちゃ格好よく見える」「カメラマンは自分が何をすべきか完全に分かっている」「なんてヤバい1枚なんだ」「これは美しい」「躍動する肉体美だ」「素晴らしい写真!! 素晴らしい選手だ！」「俺のGOAT（史上最高）を見てくれ」と反響を呼んでいる。（Full-Count編集部）