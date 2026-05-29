本日5月29日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。

金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今宵も、世界各国のさまざまなミステリーからクイズを出題。

世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件…犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対し政治的な思想や要求、因縁も特になかった男性。事件の裏には、アカデミー主演女優賞を2度も受賞した名優、ジョディ・フォスターの存在があった!?

映画俳優から転身し絶大な人気を誇っていた第40代アメリカ大統領、ロナルド・レーガン氏が1981年3月、労働組合の集会で突然銃撃された。犯行に及んだのは名門一家の青年。そして事件前、なんと若き日のジョディと犯人が電話で会話していたことが明らかに。“実際の電話音声”も公開。なぜ、ハリウッドの大女優と接点があったのか？一体なにが彼を狂気の犯行に駆り立てたのか？驚愕の動機に迫る。

ほかにも、世界各地で起きた奇妙なミステリーが続々登場。

――東アフリカ・タンザニアで行われていたプロサッカーの試合中、突然選手たちが倒れ込んだ。さらには審判から観客まで…スタジアム中の人々を襲ったパニックの理由とは？

――2019年南アフリカで、有名歌手の生演奏付き・相場の5倍もの費用をかけた豪華絢爛な結婚披露宴が行われた。しかし、新郎新婦はギリギリの生活を送るほど貧乏な夫婦。文無しの2人が一体どうやって？世界一奇妙な逆転劇にスタジオは拍手喝采！

衝撃的な映像の数々に、二宮も「そんなことあるんだね」と仰天。ゲストの賀来賢人も「アニメみたいですね」と驚きを隠せない。

そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演！Travis Japan・中村海人、Aぇ! group・正門良規がどこかに登場し、考察のヒントを与えてくれる。

予測不能な展開に、衝撃を受けること間違いなし――珠玉のミステリーが揃った今夜の放送をぜひお楽しみに。

■出演者

＜主宰＞

ノブ（千鳥）

＜会員＞

二宮和也、賀来賢人、小峠英二（バイきんぐ）、柳原可奈子、横澤夏子

＜VTR＞

中村海人（Travis Japan）、正門良規（Aぇ! group）

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