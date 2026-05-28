「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）

反撃を信じたスタンドの祈りは届かなかった。２点差に詰め寄った九回２死。阪神ドラフト１位・立石に打席が巡ったが、カウント２−２からの１５５キロ直球にバットが空を切った。空振り三振で最後の打者となった。６試合ぶりに６番で先発出場するも、試合を通して悔しさが募った。

初回は１点を先制し、なおも２死一、二塁で遊飛。２点を追う四回は１死一塁で遊ゴロ併殺に倒れた。無死一塁で迎えた七回は初球を捉えたかに見えたが、右翼正面のフライアウト。これで２４日・巨人戦の第５打席から１４打席連続無安打となった。立石は硬い表情を崩すことなく「しっかり勉強して頑張ります」と次戦に目を向けた。

１９日・中日戦でのデビューから５戦連続安打で２４日・巨人戦ではプロ初本塁打。鮮烈な印象を与え続けてきたが、まだ８試合の出場で３５打席を消化した段階だ。試合前に本人と言葉を交わした藤川監督は「最初に期待が大きくなってしまっているだけに、たった何打席かで心の揺れ動きは必要ないよというところ。昨日（２７日）も、一つ空振りするだけでため息が大きいのでね」と注目度の高さを踏まえて、背中を押した。

伝統球団のドラフト１位という境遇は自身と同じ。日々新たに前進していく姿を求める。「選手たちに、地に足を着けて伸びていってほしいという思いもありますから。じっくりと、また明日、頑張ればいいと思います」と藤川監督。温かいまなざしで金の卵の成長を見守っていく。