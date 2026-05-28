Ž¢¤¨¤ÃŽ¤Ã¯¤Ç¤âÉÁ¤±¤½¤¦¤ÊÇò¹õ¤Î³¨¤¬¤Ê¤¼134²¯±ß¤â¡ÄŽ£¥¢¡¼¥È¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁÇ¿Í¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÌÀ²÷²óÅú
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼ãµÜÏÂÃË¡ØÄ¶¡¦¥¢¡¼¥È»×¹Í AI»þÂå¤Î¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤è¤ê¡Ö¤Á¤¬¤¤¡×¤òÀ¸¤à¥Á¥«¥é
¥¢¡¼¥È»×¹Í¤È¤Ï¡Öéº½Ñ²È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤¬¤¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»×¹ÍË¡¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¥¢¡¼¥È»×¹Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ®½Ï»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ë¡¼¥º¤ÏË°ÏÂ¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Å¸ÅÓ¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¶¡µë¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ë¡¼¥º¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®½Ï¤ÈË°ÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ÈËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¹©¾ì¡×¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¥È¡×¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ø¤ÎÊÑ²½¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹©¾ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ËÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥º¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¤Ï¹©¾ì¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤¬Á´À¹¤Ç¤·¤¿¡£
¹©¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤¬²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤Ê¤¸À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¹©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¤Á¤¬¤¤¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÉÔÎÉÉÊ¤ä·ç´Ù¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤¬¤Þ¤ÀÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ï¥Ë¡¼¥º¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¥â¥Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ì¤ÐÇä¤ì¤¿»þÂå¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶ÐÊÙ¤ÇÆ±¼ÁÀ¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¿Í
¡Ö¤Á¤¬¤¤¡×¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹©¾ì¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¡×¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤äÁÈ¿¥¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°²½¡£¡Ö»Å»ö¤ÏÂ°¿Í²½¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬Æþ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÈ¿¥¤Î»õ¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¹¤é¼è¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤ÊÆ±¤¸·Á¤ÎÉôÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶ÐÊÙ¤ÇÆ±¼ÁÀ¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×²½¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇÂ®¤ÇÀ®¸ù¤·¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤ÎºÆÀ¸»º¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤òÀµ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½¸ÃÄ¹ÔÆ°¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×·¿¤ò¤·¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¥Æ¥¹¥È¤ÇÅÀ¤ò¶¥¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Î¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤¬²ÁÃÍ¤Ç¤Á¤¬¤¤¤Ï°¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥â¥Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¤â¾ðÊó¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤â¤Î¤ò¤¿¤À¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ë¿Í¤Ï²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤Ä¤¯¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤ê²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç°ì¤ÄÌäÂê¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¤¤¯¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
²¼¤Î³¨¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥´¥Ã¥Û¤Î¼«²èÁü¤Ç¤¹¡£¼ø¶È¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥´¥Ã¥Û¤Î¼«²èÁü¤Ë¤Ï¹â¤¤¶â³Û¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Î³¨¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÍ¤¬¤Ä¤«¤º¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ö0±ß¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Î³¨¤Î¤¦¤Á¡¢¹â¤¤¤Î¤Ï¾å¤Î³¨¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î²è²È¥Ð¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥¢µ¡Ù¤È¤¤¤¦³¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È8420Ëü¥É¥ë¡ÊÌó134²¯±ß¡Ë¡¢¥´¥Ã¥Û¤Î¼«²èÁü¤Î7150Ëü¥É¥ë¤è¤ê¤â¹â²Á¤Ç¤¹¡£Çò¹õ¤Î´ÊÃ±¤Ê³¨¤Ë¤Ê¤¼¤½¤ì¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤Ç¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ò½Ð¤·¤ÆÇã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤Ë¤«¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤â¤Î¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¹â¤¤¤Ê¤é¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ß¤ë¤È²÷¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤è¤êµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤Ë¡Öµ»ÎÌ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢±éÁÕ¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¡Öµ»ÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÎÌ¡×¤È¤·¤Æ´¹»»¤·¡¢Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤â¤Á¤í¤óÀ¸ÆÀÅª¤ÊºÍÇ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ëµ»ÎÌ¤ÏÅØÎÏ¤äÎý½¬¤ÇËá¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤À¤±²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡Öµ»ÎÌ¡×¤Ï¡Ö¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ´Ö¡×¤Ç²ÁÃÍ¤òÂ¬¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢5Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤è¤ê¡¢10Ç¯¤«¤±¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¹â¤¯¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¡×¤À¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¿Í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Öµ»ÎÌ¡×¤äÀ©ºî¤ËÃí¤¬¤ì¤¿»þ´Ö¤¬¤¹¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡Ö¾®ÊØ´ï¡×¤òÅ¸¼¨
¤·¤«¤·¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡ÖÀ©ºî¤äµ»½Ñ¤Î¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ä»þ´Ö¡×¤È¤âÈæÎã¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤¬¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ä¡Öµ»ÎÌ¡×¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Î¡ØÀô¡Ù¤ò¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢1917Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥Ç¥Ñ¥ó¥À¥ó¡×Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥Ñ¥ó¥À¥ó¡áindpendant¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡Ö½ÐÉÊÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¤ÐÌµ¿³ºº¤ÇÃ¯¤Ç¤â½ÐÉÊ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
Èþ½Ñ´Û¤ä¸¢°Ò¼Ô¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ÇºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Î¸þ¤³¤¦¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¼§´ïÀ½¤ÎÃËÀÍÑ¾®ÊØ´ï¤ò²£¤ËÅÝ¤·¡¢¡ÈR. Mutt¡É¤È¤¤¤¦½ðÌ¾¤ò¤·¤Æ¡ØÀô¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤Æ½ÐÉÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìµ¿³ºº¤Î¤Ï¤º¤Î¥¢¥ó¥Ç¥Ñ¥ó¥À¥óÅ¸¤Ë¡¢¡ØÀô¡Ù¤ÏÅ¸¼¨µö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ï¤³¤ÎµñÀä¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ÆÆ±Å¸Í÷²ñ¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò¼Ç¤¤·¡¢¡ØÀô¡Ù¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡×¤Î¤Ï¤º¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ñ°÷²ñ¤¬¡ØÀô¡Ù¤òµñÀä¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ä¡Öµ»ÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¡¢µìÍè¤Î¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤¬ÊÂ¤Ö¤Ù¤Å¸Í÷²ñ¤Ç¡Ö¾®ÊØ´ï¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÈþ¡×¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¡¢¤«¤Ê¤êÄ©È¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Öµ»ÎÌ¡×¤â¡ÖÅØÎÏ¡×¤â¡Ö»þ´Ö¡×¤â¤«¤±¤Ê¤¤ºîÉÊ
¤½¤·¤Æ¡ØÀô¡Ù¤Ï¡Öµ»ÎÌ¡×¤ò¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀô¡Ù¤è¤ê¤âÁ°¤Î¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø¥Ü¥È¥ë¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1914¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¥Ü¥È¥ë¥é¥Ã¥¯¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¡×¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤Î¤È¤ª¤ê¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¦¹ï¤·¤¿¤êÀ©ºî¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©´ï¤òºÜ¤»¤ë¥é¥Ã¥¯¤ä¥¹¥³¥Ã¥×¤ò¤¢¤¿¤«¤âÄ¦¹ïºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥È¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ï¡Öµ»ÎÌ¡×¤â¡ÖÅØÎÏ¡×¤â¡Ö»þ´Ö¡×¤â¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤À¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¡£
¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ëµ»ÎÌ¤òËá¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ºòº£¡¢³¨²è¤ä¾®Àâ¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇAI¤Ç¡ÖÀ¸À®¡×¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¼õ¾Þ¤¬Å±²ó¤µ¤ì¤ëÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Î¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¤âÅö»þ¡¢¸½Âå¤ÎAIºîÉÊ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëµñÀäÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ï¡ÖÈ¿éº½Ñ¡×¤ä¡ÖÈóéº½Ñ¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¥¢¡¼¥È¶È³¦¤òÄ©È¯¤·¤¿¤«¤Ê¤ê¤Î¡Ö¤Ò¤Í¤¯¤ì¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤â¥¢¡¼¥È¤È¤ÏÇ§¤á¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¯²ÁÃÍ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Á¤¬¤¤¤¬²ÁÃÍ¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤Ï°¡×
2018Ç¯¤Ë¡Ø¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤ÈÆüËÜÈþ½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²èÅ¸¤¬ÂçÊÑ¤Ê¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¡×¤Ï¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÃã¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸«Î©¤Æ¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍøµÙ¤Ï²ÖÆþ¤ì¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢µû¤òÆþ¤ì¤ëäÆ¤äÉ»Ã½¤ò²ÖÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÍøµÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤º¤ë¤¤¡ª¡×¤È¤«¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¤ÏÇ§¤á¤ó¡ª¡×¤ÈÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ä¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¡×¤Ç¤â¡Öµ»ÎÌ¡×¤ä¡ÖÅØÎÏ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤Ë¤¬¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Î¡ØÀô¡Ù¤ä¡Ö¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É¡×¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤¬°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ï¼±¡×¤òµ¿¤¤¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Á¤¬¤¦ºîÉÊ¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥È¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¤³¤Î¡Ö¤Á¤¬¤¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¥¢¡¼¥È¤Ï¤É¤ì¤À¤±Èþ¤·¤¯¤È¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±¤¹¤°¤ì¤¿µ»ÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎºîÉÊ¤È¡Ö¤ª¤Ê¤¸¡×¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¤â¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤Ê¤¸ºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡Ö¥Ñ¥¯¥ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡¢¡Ö¹©¾ì¡×¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿ÂÐ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¡×¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤¬¤¤¤¬²ÁÃÍ¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤¸¤Ï°¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¼ãµÜ ÏÂÃË¡Ê¤ï¤«¤ß¤ä¡¦¤«¤º¤ª¡Ë
µ¯¶È²È¡¢¥¢¡¼¥È»×¹Í¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼
·úÃÛ»Î¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸åÅìµþÂç³Ø¤Ë¤Æ¥¢¡¼¥È¸¦µæ¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£2006Ç¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸IT¶È³¦¤ËÅ¾¿È¡£NTT¥É¥³¥â¡¢DeNA¤Ë¤ÆÊ£¿ô¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2017Ç¯¡¢½÷À¼çÂÎ¤Î»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Øuni'que¡Ù¤òÁÏ¶È¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï½÷Àµ¯¶È²ÈÇÚ½Ð¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ØYour¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿·µ¬»ö¶È¤òÂ¿¿ôÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ï¥¦¡¦¥È¥¥ ¥¢¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ø¤°¤ó¤°¤óÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë! ¥¢¡¼¥È»×¹Í¥É¥ê¥ë¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Êµ¯¶È²È¡¢¥¢¡¼¥È»×¹Í¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼ ¼ãµÜ ÏÂÃË¡Ë