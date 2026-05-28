【ゲーミング祭】 5月29日～6月25日 場所：マウスコンピューターダイレクトショップ全店、G-Tune : Garage大阪

マウスコンピューターは、店舗限定セール「ゲーミング祭」をマウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて5月29日開店時間より開催する。期間は6月25日閉店時間まで。

本セールでは、薄型筐体にGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、ベイパーチャンバーで高効率冷却を実現したゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」や、冷却性能にもこだわりRGBケースファン6基採用の新デザインで、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属するデスクトップモデル「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」などが、期間中ダイレクトショップ限定で特別価格にて販売される。セール対象商品は数量限定。詳細についてはセールの特設ページにて公開される。

□「ゲーミング祭」特設ページ

セール対象商品紹介（一部）

ゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」

【主なスペック】

CPU：インテル Core i7-13620H

GPU：GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB）

メモリ：32GB（オンボード LPDDR5-5200）

ストレージ：1TB SSD NVMe Gen4

液晶ディスプレイ：14型WUXGAノングレア（1,920×1,200） 144Hz対応 sRGB比100%

OS：Windows 11 Home 64ビット

3年間センドバック修理保証標準

期間限定店頭価格：299,800円

ゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」

【主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 5 7500F

GPU：GeForce RTX 5060（8GB）

メインメモリ：32GB（DDR5-5200）

ストレージ：1TB SSD NVMe Gen4

電源：750W 電源（80 PLUS BRONZE）

OS：Windows 11 Home 64ビット

3年間センドバック修理保証標準

期間限定店頭価格：289,800円