マウスコンピューター、店舗限定セール「ゲーミング祭」を本日5月29日から開催。ゲーミングPCがお買い得GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載したノートモデルなどが特別価格に
マウスコンピューターは、店舗限定セール「ゲーミング祭」をマウスコンピューターダイレクトショップ、G-Tune：Garageにて5月29日開店時間より開催する。期間は6月25日閉店時間まで。
本セールでは、薄型筐体にGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、ベイパーチャンバーで高効率冷却を実現したゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」や、冷却性能にもこだわりRGBケースファン6基採用の新デザインで、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」が付属するデスクトップモデル「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」などが、期間中ダイレクトショップ限定で特別価格にて販売される。セール対象商品は数量限定。詳細についてはセールの特設ページにて公開される。
□「ゲーミング祭」特設ページ
セール対象商品紹介（一部）
ゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G60BK-A/EX」
【主なスペック】
CPU：インテル Core i7-13620H
GPU：GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB）
メモリ：32GB（オンボード LPDDR5-5200）
ストレージ：1TB SSD NVMe Gen4
液晶ディスプレイ：14型WUXGAノングレア（1,920×1,200） 144Hz対応 sRGB比100%
OS：Windows 11 Home 64ビット
3年間センドバック修理保証標準
期間限定店頭価格：299,800円
ゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR JG-A5G60/EX」
【主なスペック】
CPU：AMD Ryzen 5 7500F
GPU：GeForce RTX 5060（8GB）
メインメモリ：32GB（DDR5-5200）
ストレージ：1TB SSD NVMe Gen4
電源：750W 電源（80 PLUS BRONZE）
OS：Windows 11 Home 64ビット
3年間センドバック修理保証標準
期間限定店頭価格：289,800円