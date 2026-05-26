東栄は、広江礼威によるガンアクション漫画『BLACK LAGOON（ブラック・ラグーン）』の25周年を記念したクロノグラフ腕時計を制作することを発表した。「ラグーン商会 エディション」と「ホテルモスクワ ヴィソトニキ エディション」の2モデルを展開し、6月19日より予約を開始する。

【画像あり】「ラグーン商会」「ホテルモスクワ」仕様の腕時計・外箱に

本商品は、作中のハードボイルドな世界観を落とし込んだ特別限定生産モデルで、各エディションともに2001点限定での生産となる。無垢ステンレススチールケース、日本製クロノグラフムーブメント、スクリューバック式裏蓋を採用し、タフさと実用性を追求した仕様となっている。

「ラグーン商会 エディション」は、光の反射を抑え、影に溶けるようなブラックとガンメタの無骨なボディが特徴。文字盤にはラグーン商会のメタルロゴを配し、9時位置にはレヴィのソード・カトラスをイメージした意匠、秒針は「9mm弾」の形状にデザインされている。25周年を記念して、25分の位置には2石の天然ダイヤが配されている。

「ホテルモスクワ ヴィソトニキ エディション」は、裏蓋に『BLACK LAGOON』25周年の記念ロゴとともに、特別限定生産を証明するエディションナンバーが刻印されている。なお、堅牢性を高めるためにスクリューバック式裏蓋を採用しているため、裏蓋のロゴや文字は文字板の向きとは正対していない。

アニバーサリー仕様として、両モデル共通の付属品も用意されている。ステンレス製の特製ドッグタグは、表面にラグーン商会、ホテルモスクワそれぞれのロゴを刻印し、裏面には持ち主が個人情報を自ら刻み込める仕様で、エディションナンバーも刻印される。なお、個人情報の刻印は購入者自身で行う仕様となっており、刻印サービスは付属しない。

あわせて、重厚なステンレス製でヘアライン仕上げのギャランティカードも付属する。

ウォッチボックスは、ラグーン商会エディションがブラックのPUレザーにロゴを素押しした無骨な仕上がり、ホテルモスクワエディションがバラライカをイメージしたワインレッドのビロード生地に金箔押しのロゴを刻印した仕様となっている。さらに、広江礼威のコメント付きカードも同梱される。

広江礼威は「25周年ということで 豪華なやつを作って頂きました。 普段使いにもコレクションにも最適です」とコメントし、「ラグーン商会、ホテルモスクワ、 どちらも精緻な出来栄えですのでどうぞご愛好ください」と語った。

（文＝リアルサウンドテック編集部）