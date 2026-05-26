今年９月に幕を開ける音楽劇『39歳』。主演は、元タカラジェンヌで女優の朝夏まなとだ。朝夏は2002年、宝塚歌劇団に88期生として入団。星組公演『プラハの春／LUCKY STAR！』で初舞台を踏み、花組に配属。'12年には宙組に組替えし、'15年に宙組トップスターに就任、'17年まで組を牽引して退団。その後はミュージカルを中心に活動を続ける彼女が、舞台への思いを語ってくれた。

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《退団後もカッコいい…！》思わずため息「まぁさま」の全身ショットや、かいちゃん＆ねねちゃんとの3人娘わちゃわちゃショットも

「同じ時を過ごした仲間でも、繋がる縁とそうでない縁があるんですよね」

と語る朝夏。今回の舞台では七海ひろき、夢咲ねねという「タカラジェンヌOG」3人がメインキャストとなる。七海と夢咲は89期生で、2人は朝夏のひとつ下の後輩にあたる。

舞台『メリー・ポピンズ』での主演が大好評だった元宙組トップスター・朝夏まなと（41）が次に挑むのは…

七海とは宙組で同じ舞台に立ち、夢咲とは宝塚卒業後、ミュージカルで共演している朝夏だが、3人で舞台に立つのは初めて。しかも、七海とは男役から離れて“女性”として初めての共演となる。

LINEでわちゃわちゃ

舞台は、高校時代に知り合った3人の女性が親友として時を重ね、40歳を手前にそれぞれの人生の岐路に向かい合う姿を描く物語。'22年にNetflixで配信され、“泣ける大人のドラマ”と話題になった韓国ドラマが原作だ。

「もともと韓国ドラマが大好き。主演のひとり、ソン・イェジンさんが好きなので、このドラマも配信当時に観ていました。誰もが人生で向き合うであろう問題、恋愛や人との死別といったものが詰まっていて。観ていくうちに、それがすごく身近に感じられるストーリーでハマってしまいました」（朝夏、以下同）

時を経て、この作品が舞台になることは考えてもいなかったし、まさか自分自身が演じることになるとは、思ってもいなかったという。

「それに、かいちゃん（七海）とねねちゃん（夢咲）とこの作品で一緒になれるなんて、驚きました。やっぱり縁があるんですね」

いくら同期や仲間として同じ舞台に立っていても“縁”がなければその後には続かない。朝夏は作品の中で演じる３人のキャラクターと自分達を重ね合い、

「２人とはずっと繋がっている感じがしていて。“絆”とも言えるのかな。私にとっては“いてくれて当たり前”だし、言葉や行動をお互いに疑わない関係ですね」

と、全幅の信頼を寄せる。作品のフライヤーに使う写真を撮影するタイミングで集まった時には、

「仕事じゃなく、全然関係ない話を３人でずっと喋っていましたね（笑）。この前は、私の出演しているミュージカル『メリー・ポピンズ』に２人で観にきてくれて。その時に“３人で旅行しよう”なんて話が出ていたので、今回の作品に入る前にどこかへ行こう、と盛り上がっています。3人のLINEグループもありますよ。え、グループ名？ それは秘密です（笑）」

役柄と被った意外な部分

音楽劇『39歳』で朝夏が演じるチャ・ミジョという役は、児童養護施設で育ち、高校時代に猛勉強をして皮膚科医になり、自身の病院を開業した才女。ドラマでは彼女が好きなソン・イェジンが演じている。自分とミジョに重なる部分はあるのだろうか。

「めちゃくちゃ似ている部分がありますね。ミジョは周りからは、みんなが憧れるものをすべて手に入れた完璧な女性に見られるけど、実はすごく弱い部分があって。出生や心に傷を持っていたり、パニック障害を患っていたり……。

だけど、人には弱いところを絶対に見せません。見せるのは、本当に心を許した親友2人にだけ。そういうところは私と同じだな〜と思いました。

あとラフマニノフが好きなところも一緒でしたね。私、『のだめカンタービレ』を見て以来、ピアノ協奏曲がお気に入りだったんです。ドラマで観ていた時に“あ、私と同じだ！”って（笑）」

変わった死生観

タイトルにもなっている39歳がキャラクターたちそれぞれの人生のターニングポイントとなっている。現在41歳の朝夏自身にそういった岐路はあったのだろうか。

「私、36歳の時に身近な人を亡くしたんです。自分自身の人生を考えるきっかけになりましたね。私の39歳は、その人の“死”を引きずりながら、色々なことに向き合っていた時期でした。

死生観が大きく変わったタイミングだと思います。死ぬことが怖くなくなったというか……。そんなことを恐れるより“悔いなく生きること”の方が大切なんだ、と思うようになりました」

これは決して投げやりな意味ではない、と朝夏。

「あがいてもどうしようもないことなら、いっそ開き直ってしまえばいい。ポジティブな意味で“なんとかなるさ”と思えるようになったのかな。世の中、自分の力ではどうしようもないことってあるじゃないですか。それを受け入れることを学んだのが36歳の時でしたね」

宝塚は「青春」

宝塚歌劇団を離れて９年。いま“古巣”に対して思うことは――。

「今はもう客観的に、“ファン”という立場で観ています（笑）。どうすればお客様に喜んでもらえるか、自分自身をどうしたら磨くことができるのか。そのためにものすごく頑張る人たちが集まっている場所。本当に一生懸命な人しかいない」

“まぁさま”、トップスター・朝夏まなととして一生懸命だった日々があったのだろう。

「宝塚は私の青春。全力で舞台に打ち込みました。舞台に立つ人たちがみんなキラキラしている。観にいくと自分も頑張ろう、って元気をもらえる場所ですね」



後輩たちの頑張りを見て姿勢を正し、新たなステージに向き合っている。

自分自身も人生について考えるきっかけになったという『39歳』という作品。この舞台を通して観客に伝えたいことは？

「重いテーマではありますが、人生において避けて通れないことってありますよね。この作品を通じて、私が体感したことをお客様にお届けした時、ボジティブで前向きな気持ちになるきっかけになれれば嬉しいです」

取材・文／蒔田稔

デイリー新潮編集部