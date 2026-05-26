好きな人ができたら突き進む大人のADHD。「相手の負担にならない」恋愛をするために必要なものは？

対人関係のトラブルには、ADHDの特性が大きくかかわっています。とくに衝動性と不注意が原因になりやすく、ときには、取り返しがつかないほどのトラブルに発展することもあります。

自分の特性を自覚して、ものの言い方、気持ちのあらわし方、相手の気持ちを考えるなど、失敗を減らし、対人関係を改善するための具体的な方法を、書籍『大人のADHD「対人関係」マネジメント』より紹介します。

相手には相手の生活があるとわきまえる

誰でも恋をすると相手のことで頭がいっぱいになるものです。けれどもそれは程度問題。ADHDの人は、四六時中相手のこと以外考えられなくなります。仕事中でもメールやLINEを送り、返事がないと、怒ったり、振られたと落ち込んだりします。

好きになった人のことは、いったん置いて、ふだんの生活をしましょう。相手にも生活があります。会っていなくても安心していられる人との愛を育みましょう。

恋人ができたらデートには遅れないことが大切です。また、ささいなことで怒りを爆発させないよう「3秒ルール」を守ります。

■相手への負担になりかねない

ADHDの人は、感情のコントロールが苦手なので、好きになったら恋愛ひと筋です。時間を問わず連絡していては、相手の負担になり、自分が「重い女」「重い男」になりかねません。一方で、突然飽きて、すぐに次の対象にのめり込む人もいます。

■「考えない時間」をとる

頭の中が恋人のことでいっぱいになると、自分の生活がおろそかになり、仕事も進みません。相手のことを「考えない時間」が必要です。自分の生活、自分の仕事を大切に。

〇「置いておく」意識を

相手のことは頭の中の中心に置かず、わきに置いておく

〇「考える時間」を決める

昼間は仕事や友だちのこと、17時から寝るまでは「考える時間」にするなど、時間を決める

〇ていねいに暮らす

食事も睡眠もしっかりとる。目の前の生活をていねいにして、落ち着こう。自分が落ち着けば、恋愛関係も落ち着いてくる

〇マイナスに受け取りすぎない

返事が来なくても、振られたなどとマイナスに受け取らない。相手には相手の生活があり、仕事がある

■「感覚過敏」が影響することも

ADHDの人で、嗅覚、触覚などに感覚過敏な場合もあります。感覚過敏の影響で恋愛関係がうまくいかなくなることがあります。

例えば、相手のつけている香水の匂いに耐えられない、デート中カフェのBGMで気が散る、肌に触れられるとぞっとするなど。

苦手なことがあったら相手に伝えておくほうがいいでしょう。けっして嫌いになったからではないと、理解してもらいます。

相手につくしすぎて傷つかないように

ADHDの人は、相手に合わせようと一生懸命に気をつかったり、お金を使いすぎたりしがちです。人の言葉を信じやすいうえ、自分をオープンにしやすいので、だまされやすい傾向があります。思わぬ結果を招き、心身ともに傷つくことになりかねません。性的な関係をもった結果、泣くことになった女性も少なくありません。

疑問をもったら立ち止まり、不毛な恋愛ではないか、考えてみてください。わからなければ、信頼できる人に相談しましょう。

これ以上つきあっていても自分のストレスになり破綻を招くと思ったら、NOを言って、引き返すことも大切です。

■相手につくしすぎる

相手の気持ちに寄り添おう、相手の言うとおりにしようと、無理をしていませんか。なぜそれほど、つくしてしまうのでしょう。

■こんな人には要注意

恋愛は一方的にどちらかがつくすものではありません。相手に悪気がなくても、自分がつくしすぎていれば、やがて破綻します。また、下記のような例は詐欺などの危険があり、要注意です。

〇プライベートな写真をSNSで要求する人

SNS上の関係の人に裸の写真などは送らない

〇おねだりが多い人

デート商法かも

〇借金を申し込む人

最初からお金目当てかも

〇すぐに性的な関係を誘う人

最初から体目当てかも

いいように利用される前に「NO」と断ることも大切ですが、自分では判断がつきかねたり、少しでも疑問をもったりしたら、信頼できる人に相談しましょう。相手を見る目がくもっていないか、すばらしい恋愛だと自分だけが思い込んでいないか、第三者の目で見てもらいましょう。

■いつも真剣なのに遊ばれる結果に

Fさんは27歳の女性です。もともとおとなしい性格で、衝動性はあまり目立ちませんが、性的な関係をもった人が7人以上だと言います。Fさんは「いつも真剣におつきあいしようと思うのです。結婚も意識します」と言いますが、遊ばれる結果ばかりです。

Fさんは、すぐに相手の性的要求に応じてしまいます。初対面の人でも、明らかに体目当ての相手でも、誘われると断れません。

Fさんは、自己肯定感の低さと、叱られてばかりの生い立ちから、愛情不足かもしれません。常にさびしさを抱え、満たせそうな相手にすがってしまうのでしょう。

自分のミスや遅刻を、相手は不快に思っているかも――大人のADHD「対人関係」マネジメント