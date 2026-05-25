秋元真夏、大ぶりウインナー＆アスパラガスの“夜食”パスタが話題「飯テロすぎる」「どこまでもおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/05/25】元乃木坂46の秋元真夏が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜食を公開した。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「ガッツリ食べてて親近感」彩り豊かな夜食パスタ
秋元は、大きな字で「夜食1」と記した写真を投稿。ジューシーなウインナーと鮮やかな緑のアスパラガス、焼き色のついたスライスにんにくと鷹の爪がバランスよく混ざり合った、風味豊かなパスタを披露した。続けて投稿された「夜食2」の写真には、フルーツがのったスイーツのようなものが写っている。
この投稿に、ファンからは「ガッツリ食べてて親近感が湧く」「どこまでもおしゃれ」「香ばしい香りが伝わってくる」「飯テロすぎる」「彩りも盛り付けも綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂キャプテン「ガッツリ食べてて親近感」彩り豊かな夜食パスタ
◆秋元真夏、彩り豊かなパスタ披露
秋元は、大きな字で「夜食1」と記した写真を投稿。ジューシーなウインナーと鮮やかな緑のアスパラガス、焼き色のついたスライスにんにくと鷹の爪がバランスよく混ざり合った、風味豊かなパスタを披露した。続けて投稿された「夜食2」の写真には、フルーツがのったスイーツのようなものが写っている。
◆秋元真夏の投稿に「飯テロすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「ガッツリ食べてて親近感が湧く」「どこまでもおしゃれ」「香ばしい香りが伝わってくる」「飯テロすぎる」「彩りも盛り付けも綺麗」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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