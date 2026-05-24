俳優の小泉孝太郎（47）が23日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。結婚観の変化を語った。

タレントの若槻千夏が「今は（結婚）したいのは何％くらいですか？」と聞くと、小泉は「兄弟でも弟はそっちの世界行ったし。ムロ（ツヨシ）さんを除いて、地元の親友はみんな子供がいる。僕は1人でいると肩書きが増えないわけですよ、もう人生で。結婚して家族を持つと肩書きが増えるわけじゃないですか。この3年で結婚を考える時間が多くなりましたね」と心境の変化を語った。

弟の小泉進次郎防衛相の子供と遊びに行くことがあるという。「進次郎が忙しいから進次郎の子供をプールに連れて行ったりとか。牧場行きたいとか動物園行きたいとか行くわけですよ」と明かし、「そうすると、本当だったらこの子もパパといたいんだろうなって。パパは忙しいって知ってるから僕に懐いてくれて、楽しんで遊んでくれている。でも、この子がもし自分の子だったらどんな気持ちになるんだろうとか」と想像することを明かした。

「進次郎を見ていても父親になったことは彼の人生においても大きかっただろうなと思う」とし、「1人では絶対に変わらないけど、結婚したらそっちの可能性もあるじゃないですか。今さらですけど、もう遅いかもしれないけど、求め出したんでしょうね」と話した。