坂下千里子、子どもが食べる“時間が無い日”の弁当に反響「オムライスのケチャップ可愛い」「ベーコンも手作りなの凄い」
【モデルプレス＝2026/05/23】タレントの坂下千里子が5月22日、自身のInstagramを更新。子どもへの手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳ママタレント「ベーコンも手作りなのすごい」食べる時間が無い日のオムライス弁当
坂下は「『委員会で時間が無いからサンドウィッチ』とのリクエストをいただきましたが、あいにくパンがないので、オムライスです」とつづり、写真を投稿。綺麗に形を整えたオムライスの卵生地にケチャップでハートマークを描き、ブロッコリーやミニトマトを添えた弁当を披露した。また「手作りベーコン入れておきました。味見してみて下さい！！しょっぱいかもしれません」とコメントし、ベーコンも手作りだと明かしている。
この投稿に「オムライスのケチャップ可愛い」「とっても上手」「こんなお弁当もらえたら嬉しい」「ベーコンも手作りなのすごい」「食べてみたいです」など反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳ママタレント「ベーコンも手作りなのすごい」食べる時間が無い日のオムライス弁当
◆坂下千里子、手作りの弁当披露
坂下は「『委員会で時間が無いからサンドウィッチ』とのリクエストをいただきましたが、あいにくパンがないので、オムライスです」とつづり、写真を投稿。綺麗に形を整えたオムライスの卵生地にケチャップでハートマークを描き、ブロッコリーやミニトマトを添えた弁当を披露した。また「手作りベーコン入れておきました。味見してみて下さい！！しょっぱいかもしれません」とコメントし、ベーコンも手作りだと明かしている。
◆坂下千里子の投稿に反響
この投稿に「オムライスのケチャップ可愛い」「とっても上手」「こんなお弁当もらえたら嬉しい」「ベーコンも手作りなのすごい」「食べてみたいです」など反響が寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
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