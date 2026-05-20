Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

プロテインやサプリメントを手掛けるMilimは「完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテイン バナナ風味」を17％オフの4,480円（税込）で販売しています。

完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテイン バナナ風味 765g ダイエット 置き換え 国内製造 おいしい たんぱく質24g 食物繊維 30種の栄養 1食分のビタミン＆ミネラル26種 プラセンタ 乳酸菌500億個 MCTオイル ビフィズス菌50億個 酵母 完全食TOKYO \4,480 （2026/05/12 12:51時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

忙しい日の朝食や日々のコンディショニングに！

↑ Milimの「完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテイン バナナ風味」。

完全食TOKYO 完全栄養食 ソイプロテイン バナナ風味は、1日に必要な栄養素（30種）の3分の1をまるごと摂取できるとうたうプロテイン。

最大の魅力は、1杯で約24gのたんぱく質を補えること。カロリーは141kcal、脂質も1.5gに抑えられており、ダイエット中の「置き換え食」としても最適です。

さらに、毎日のコンディショニングを支えるビタミン・ミネラル26種に加え、活力ある毎日にうれしいMCTオイルや、体内環境を整える乳酸菌500億個・ビフィズス菌50億個がオールインワンで配合されています。

味わいは、芳醇でしっかりとした濃厚なバナナ風味。水や牛乳に溶けやすく、ジュース感覚で美味しく飲めるとのこと。また、トロッとした質感で腹持ちが良く、満足感が高いため、忙しい朝の朝食代わりや間食にもぴったりです。

おいしく飲みながら手軽に栄養補給ができるソイプロテイン。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！

ソイプロテインが今なら4,842円！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 1杯で30種の栄養素とたんぱく質24g！「完全食TOKYO」のソイプロテインがAmazonで17％オフ！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.