県は18日、長岡市の飲食店でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。



県によりますと、この店は長岡市殿町の中華料理店「喜京屋」です。15日午前、患者から長岡保健所に対して「13日に喜京屋を利用した複数名に、胃腸炎の症状が現れている」という連絡がありました。保健所が調べたところ、11日と13日に喜京屋で食事をした人のうち6組54人が、12日朝から下痢や発熱・吐き気・おう吐などの症状を訴えていることが分かりました。



検査の結果、客3組8人と調理にあたっていた2人から『ノロウイルス』が検出されました。患者は全員快方に向かっているということです。



長岡保健所は、店で提供された食事を原因とする食中毒と断定し、喜京屋を18～19日までの営業停止処分としました(15～17日までの3日間は営業自粛)。併せて調理施設の清掃、設備および器具の洗浄消毒、従事者の健康管理の徹底を指示し、調理を担当する人に対して衛生教育を実施する予定です。



県は、食中毒予防のために、食材の十分な加熱や手洗いの徹底、調理器具や設備の洗浄消毒を呼びかけています。また、調理従事者に下痢・おう吐などの症状があるときは、調理作業に従事しないことを求めています。