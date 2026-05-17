「今日好き」“ゆうゆう”今野優誠＆岩間夕陽、バックハグに視線集中 交際後のLINE事情も明かす「たまにだけど“大好きだよ”とか…」【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今野優誠（こんの・ゆうま）、岩間夕陽（いわま・ゆうひ）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、おそろポーズでラブラブオーラ全開
ネクタイ制服姿で登場した2人は手を繋ぎながら観客に手を振り、ランウェイを闊歩。トップではお揃いの顔ハートポーズをしたり、今野が岩間にバックハグをしたりと、仲睦まじい姿を見せた。
5月4日に最終回を迎えた「クライストチャーチ編」にてカップル成立となった2人。交際について岩間は「すごい一緒にいて落ち着くし、お互いを高め合えている感じがしてめっちゃ嬉しいです」と笑顔。今野も「LINEとかで、たまにだけど『大好きだよ』とか言ってくれて嬉しいし、マジで付き合えて幸せです」と嬉しそうに語った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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◆「今日好き」今野優誠＆岩間夕陽、ランウェイでバックハグ
ネクタイ制服姿で登場した2人は手を繋ぎながら観客に手を振り、ランウェイを闊歩。トップではお揃いの顔ハートポーズをしたり、今野が岩間にバックハグをしたりと、仲睦まじい姿を見せた。
5月4日に最終回を迎えた「クライストチャーチ編」にてカップル成立となった2人。交際について岩間は「すごい一緒にいて落ち着くし、お互いを高め合えている感じがしてめっちゃ嬉しいです」と笑顔。今野も「LINEとかで、たまにだけど『大好きだよ』とか言ってくれて嬉しいし、マジで付き合えて幸せです」と嬉しそうに語った。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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