「荒木琉偉が世界にバレてしまう」「18歳とは思えない」 ガンバ大阪の若き守護神がC・ロナウドやJ・フェリックスらスター軍団を完封、ACL2決勝での圧巻の活躍に称賛の声集まる
ガンバ大阪は現地時間16日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝戦でアル・ナスルと対戦し、1-0で勝利。完全アウェイの中、ガンバACL2制覇を果たし、クラブ10個目のタイトルを手にした。
決勝点を決めたやデニス・ヒュメットやACL2のMVPに選ばれたイッサム・ジェバリの活躍も素晴らしかったが、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスら豪華攻撃陣をシャットアウトした守備陣の活躍も忘れてはならない。
29分に先制点を奪ってからガンバはアル・ナスルの猛攻に耐える時間が続いたが、荒木は安定したパフォーマンスを見せ、ガンバの最後の砦として君臨。18歳とは思えない落ち着きを見せ、頼もしさすら感じさせた。
SNSでは「荒木琉偉が世界にバレてしまう」、「18歳とは思えない」、「荒木が無双している」、「将来の日本代表」といった称賛の声で溢れた。またサウジアラビアメディア『Aawsat』は「若き日本人GKの荒木瑠偉は、ACL2決勝で見せた英雄的なパフォーマンスによって、アル・ナスルのファンだけでなくアジア全体を驚かせた」と伝えている。
この日ベンチにはクラブのレジェンドである東口順昭がいたが、4月末から明治安田J1百年構想リーグでもゴールマウスを守る荒木が大一番でも躍動した。まだ18歳と若いガンバの守護神はこれからどのような選手へと成長していくのか、楽しみだ。
末恐ろしい18歳— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 16, 2026
“総年俸600億円”のスター軍団を完封！
GK荒木琉偉
決勝の大舞台でも好セーブ連発
AFCチャンピオンズリーグ2 決勝
アル・ナスル vs G大阪
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