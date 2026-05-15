旅のストレスをゼロにする究極の相棒。【プロテカ】のスーツケースで快適な移動を実現しAmazonで販売中！
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移動の質が変わる日本製の実力。【プロテカ】のスーツケースが叶えるスマートな旅のスタイルをAmazonで販売中！
北海道・赤平工場で熟練の職人が作り上げる、高品質な日本製スーツケース。フロントポケットからメイン気室へ直接アクセスできる高い収納性と、静音性に優れたキャスターが移動を快適にする。3〜5日の旅行に最適な62Lサイズで、安心の10年保証も付帯。機能美を追求したミニマルなデザインが、あらゆる旅のシーンを格上げする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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フロントポケットを搭載し、移動中でも荷物の出し入れがスムーズ。上部ファスナーからメイン気室へ直接アクセスできるため、必要なアイテムを瞬時に取り出せる。
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手元のスイッチで簡単に操作できるキャスターストッパーを搭載。電車内や坂道など、不意な走行を防ぎたい場面でも安心してスーツケースを固定できる。
独自開発のサイレントキャスターを採用し、従来品に比べ約30％の体感音量を軽減。静かで滑らかな走行を実現し、早朝や夜間の移動も周囲を気にせず歩ける。
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購入後3年間の無償修理保証「プレミアムケア」に加え、その後7年間の製品保証も付帯。航空会社による破損もカバーする手厚いサポートで、長く愛用できる。
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