5月12日、女優の内山理名が、バラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演した。子育てについて語ったが、番組内での内山のビジュアルが注目を集めている。

藤本美貴と横澤夏子がMCを務める同番組は、「深夜に夫の就寝を見届けた後」という設定のもと、ゲストとともに育児や家事、夫への本音を語り合うもの。内山は2021年に俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月に第一子誕生を発表した。

「内山さんは、現在子どもが6カ月になったことを告白。番組では、事前に吉田さんからアンケートも取り、子育てやプロポーズを受けた際の様子などを話していました。最近の内山さんは子どもが生まれたばかりということもあり、雑誌などの仕事が中心でしたが、久しぶりにテレビで姿を見せることになったのです」（スポーツ紙記者）

初めての子育てに奮闘する内山のエピソードでスタジオは盛り上がった。一方、放送後のXでは、

《内山理名さん綺麗だなぁ…あのナチュラルさであの美しさはすごいと思う》

《内山理名かわいい》

など、内山のビジュアルに驚く声が見受けられる。

「ふだんは髪を下したセットが多い内山さんですが、この日は後ろで束ねていました。ナチュラルメイクで、出産後6カ月でも細身のスタイルを維持しており、“自然体ビジュ” に注目する人も多かったようです」（芸能記者）

結婚から5年が経ったが、吉田と内山のInstagramでは、たびたび豪華な食卓の写真をアップしており、幸せな暮らしぶりがうかがえる。子育てでは、内山がリードする場面も多いようだ。

「番組のアンケートで、吉田さんは子どもがぐずったタイミングでミルクをあげていたら、『いまはミルクのタイミングじゃない』、夜に子どもをあやしていたら『いまはそのテンションであやすタイミングじゃない』など、内山さんから叱られたエピソードを明かしていました。

吉田さんは13歳年上の57歳ですが、内山さんから子育てのダメ出しをされていることがうかがえます。

吉田さんは2025年12月の『おかべろ』（カンテレ）に出演した際、夜中のミルク担当であることを明かしていました。57歳にして初めての子育てとなる吉田さんを、内山さんが上手くフォローしているのでしょう」（同前）

夫婦で支え合い、温かい家庭を築いているようだ。