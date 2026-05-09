この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

外国人が「日本から帰国すると落ち込む」理由…意外と知らない“京都症候群”の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」のフロリアンが、「日本に行くな！戻れなくなる…【京都症候群】」と題した動画を公開した。動画では、日本を訪れた外国人が帰国後に深く落ち込んでしまう理由について解説し、日本のサービスや安全性のレベルがいかに突出しているかを語っている。



フロリアンはまず、この現象を「パリ症候群」の逆パターンである「京都症候群（京都シンドローム）」と名付ける。パリ症候群が、美化されたイメージと現実のギャップにショックを受けるのに対し、京都症候群は、日本の「おもてなし、綺麗さ、安全さ」に慣れ切ってしまい、自国に戻った際に強い違和感や喪失感を覚える状態だと説明した。



動画内でフロリアンは、外国人が日本で受けるカルチャーショックの具体例を次々と挙げる。フランスのスーパーではレジの流れが悪く客が待たされるのが日常だが、日本のレジは非常に効率的であること。また、冬でも暖かい高機能なトイレなど、日本社会が常に「もっといいレベル」を目指して成長し続けている点を高く評価した。



さらに、海外のチップ文化と比較し、日本ではチップなしでも質の高いサービスを受けられることに言及。「いいサービスをやってる、それが私の仕事」という日本のプロ意識に触れ、「素晴らしい。これは普通になってほしい」と独自の称賛の言葉を口にした。



加えて、帰国後に落ち込む最大の要因として「安全性」を指摘する。財布や携帯が放置されていても盗まれない日本の平和な光景に対し、自国では常に周囲を警戒し、危険と隣り合わせの生活を強いられるギャップが、外国人を深く落胆させていると語る。



最後にフロリアンは、日本も決して完璧な国ではなく、観光地でのもてなしには日本人の多大な頑張りがあると分析。日本に住むことと観光することの違いに触れつつも、日本の「幸せの味」は観光客にとって忘れられない体験になっていると結論付けた。