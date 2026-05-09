「カジサック」ことキングコング・梶原雄太が『はねるのトびら（はねトび）』（フジテレビ系）時代の不仲や共演NGを告白し、波紋を広げている。

「カジサックさんは5月7日、元芸人YouTuberの『たっくー』こと澤村拓亨（たくと）さんのチャンネル『たっくーTVれいでぃお』にゲスト出演しました。『はねトび』をいまYouTubeで復活させるなら、と聞かれると、『僕は100％やります! ただ! 100％集まりません!』と断言し、メンバーの再集結は難しいとの見方を示したのです」（芸能担当記者）

2001年から2012年まで放送された『はねトび』は、2008年1月23日放送回で24.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）という高視聴率を記録した人気番組だ。

「さらにカジサックさんは、『もう分裂してたんで、内部も』と裏事情を暴露しました。とくに、先輩であるドランクドラゴン・鈴木拓さんとは不仲だったことを明かし、『一方的に僕が悪かったですけどね』と反省を述べました。

そのうえで『ずっと断られてるんですけど、2年に1回、誘ってる。いま4回めかな』と、自身のチャンネルへの出演を断られ続けていることも明かしました」（同前）

カジサックは、「僕の態度も悪かっただろうし」とあらためて振り返り、「『はねトび』メンバーが集まることは、もうないと思います」と、今後の可能性も含めて言い切った。

この告白に、Xでは、《1番の害悪が語ってもあかんやろ》など、カジサックの“姿勢”について厳しい声が一部からあがっている。芸能プロ関係者が語る。

「カジサックさんはこれまでYouTubeで、インパルスや北陽、ドランクドラゴンの塚地武雅さんなど、かつての『はねトび』メンバーとも共演しています。しかし、鈴木さんだけは出演していません。背景には、本人も認める“先輩への無礼な態度”があるのでしょう。

鈴木さんのほうも、2024年7月19日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）で、梶原さんについて『嫌いじゃないんです。大嫌いなんです』と、本音を爆発させています」

梶原の“先輩への無礼”に関しては、最近でもタモリへの発言が波紋を呼んだ。4月20日に公開されたYouTuber・ヒカルの動画で、大先輩に対して「俺は、正直……そんなですよ」と斬り捨てていたのだ。

「芸人の世界では、実力が圧倒的なら“生意気キャラ”や“先輩イジリ”も成立し、視聴者も安心して見ることができ、いじられた先輩としてもウケればおいしい、という側面があります。しかし、そうではない状態で敬意のない言動を繰り返せば、単なる失礼な後輩です。鈴木さんから“共演NG”状態になっていることや、タモリさんに対する発言は、視聴者からはそちらにとらえられてしまっているようにみえます」（同前）

『はねトび』メンバーの再結集を待望するファンには、なんとも寂しい発言となってしまった。