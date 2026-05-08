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「不安だらけなのに株が上がる理由」とは？2026年後半にS&P500が伸びると言われる“構造的な背景”を解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「『不安だらけなのに株が上がる理由』とは？2026年後半にS&P500が伸びると言われる“構造的な背景”を解説！」を公開した。動画では、世界情勢の不安やインフレが進む中で、なぜS&P500などの株価が上昇し続けるのか、その構造的な理由を紐解いている。



鳥海はまず、「戦争＝株価が下がるというのは単純すぎる」と指摘する。現代の戦争ではドローンによる情報分析やサイバー防衛が不可欠であり、むしろAIや半導体、クラウド分野の重要性が一層高まっているという。また、ホルムズ海峡の封鎖懸念から原油価格が高騰し、インフレが加速している現状にも言及。インフレ下において、企業は高騰する人件費を抑えるためにAIへの投資を急増させていると説明した。実際に、MicrosoftやMetaなどの巨大IT企業が数千人規模の早期退職を募る一方、AI分野へは巨額の資金を投じている。鳥海はこれを単なるリストラではなく、「企業の利益の作り方をはじめとして、あらゆる点で世界が変わろうとしている転換期」だと語った。



さらに鳥海は、今回の株高の最大の要因として、国と企業の「向いている方向」が一致している点を挙げる。過去には、不法移民の排除を掲げる国と、安い労働力を求める企業が対立するケースもあった。しかし現在は、安全保障の観点からAIや半導体への投資を急ぐ「国」と、業務の効率化や売上増加のために同分野への投資を求める「企業」の利害が完全に一致している。この相乗効果によって、AI分野の株価が力強く牽引されているのだ。



鳥海はこのAIの波を、高度経済成長期における自動車産業の普及に例え、一部のIT企業だけでなく、電力会社や素材産業など、あらゆる業種が恩恵を受ける構造を分かりやすく図解した。最後に、一時的な株価の下落はあり得るとしつつも、「投資をしなかったら現金の価値はどんどん下がっていく」と警告。AIが社会を根底から変革していく流れを見据え、将来に向けて投資を継続することの重要性を力強く結論付けた。