『アニサマ』第3弾出演者発表 夏吉ゆうこ『超かぐや姫！』リアルイベント初歌唱！小野大輔は14年ぶり
世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（アニサマ：7月10日〜12日 幕張メッセ）の第3弾出演アーティストが発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。
【写真】その歌手も出るの！？『アニサマ2026』3日間の出演アーティスト
7月10日(金)には、今年3月にデビュー5周年を迎えた岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニットharmoeが2023年以来3年ぶり2回目の出演。
7月11日(土)には、TVアニメ「黒執事」セバスチャン・ミカエリス役や「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの空条承太郎役など、数々の人気作品で主役を務める小野大輔がソロアーティストとして2012年以来14年ぶり2回目の出演。
さらには、夏吉ゆうこ(かぐや from 超かぐや姫！)がソロアーティストとしてアニサマ初出演。『超かぐや姫！』でかぐや役を務める夏吉ゆうこが、リアルイベントで『超かぐや姫！』の楽曲を歌唱するのは今回のアニサマが初となる。
7月12日(日)には、声優とアイドルの活動を両立する5人組声優アイドルユニットi☆Risが3年連続11回目の出演。そして、今年3月にアーティストデビュー5周年を迎えた大西亜玖璃がソロアーティストとして2022年以来4年ぶり2回目の出演を果たす。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演：
蒼井翔太/青木陽菜/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/harmoe/fripSide/MADKID/May'n/RAISE A SUILEN 他
■7月11日(土)出演：
石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/小野大輔/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)/前島亜美/MYTH & ROID/Secret 他
■7月12日(日)出演：
愛美/i☆Ris/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa 他
【写真】その歌手も出るの！？『アニサマ2026』3日間の出演アーティスト
7月10日(金)には、今年3月にデビュー5周年を迎えた岩田陽葵・小泉萌香による声優ユニットharmoeが2023年以来3年ぶり2回目の出演。
さらには、夏吉ゆうこ(かぐや from 超かぐや姫！)がソロアーティストとしてアニサマ初出演。『超かぐや姫！』でかぐや役を務める夏吉ゆうこが、リアルイベントで『超かぐや姫！』の楽曲を歌唱するのは今回のアニサマが初となる。
7月12日(日)には、声優とアイドルの活動を両立する5人組声優アイドルユニットi☆Risが3年連続11回目の出演。そして、今年3月にアーティストデビュー5周年を迎えた大西亜玖璃がソロアーティストとして2022年以来4年ぶり2回目の出演を果たす。
『アニサマ』は、2005年『Animelo Summer Live 2005 -THE BRIDGE-』の開催から始まり、世界最大のアニソンイベントとして毎年開催されている（※新型コロナウイルスの影響での繰り越し開催含む）。
昨年はさいたまスーパーアリーナにて行われ、3日間合計で公演15時間、参加アーティスト数50組116人、計181曲披露され、アニサマ史上最多となる8万7000人の観客を動員。開催20回目のアニバーサリーとして、藍井エイル、TRUE、オーイシマサヨシ、JAM Project、GRANRODEO 、TrySail、宮野真守、FLOW、森口博子、Ave Mujica、angela、水樹奈々、米倉千尋、氷川きよし、LiSAらが参加し、会場を盛り上げていた。
■7月10日(金)出演：
蒼井翔太/青木陽菜/angela/内田真礼/岡咲美保/岸田教団＆THE明星ロケッツ/東山奈央/harmoe/fripSide/MADKID/May'n/RAISE A SUILEN 他
■7月11日(土)出演：
石原夏織/伊藤美来/A3!/小倉唯/小野大輔/GRANRODEO/佐々木李子/鈴木このみ/TrySail/夏吉ゆうこ (かぐや from 超かぐや姫！)/前島亜美/MYTH & ROID/Secret 他
■7月12日(日)出演：
愛美/i☆Ris/ウマ娘 プリティーダービー/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃/スフィア/芹澤優 feat. MOTSU/CHiCO with HoneyWorks/仲村宗悟/HoneyWorks feat. ハコニワリリィ/ReoNa 他
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