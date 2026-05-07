5月10日の日曜日は「母の日」。日頃の感謝を込めて、プレゼントを贈る人も多いかと思いますが、物価高の中でもトレンドになっているのが、「プチ贅沢」です。



「母の日」に何をするか、広島の街の人に聞いてみました。



■母「（娘に）きのう、御馳走してもらった。」



Q．何をもらったら、うれしい？

■母「花をもらったらうれしい」

■娘「そうですね、考えます。」



10か月前に母となり、子育ての大変さを実感しているという女性は。





■妻「夜泣きが大変。（両親が子どもを）よく預かってくれるので、母がほしいと言っていたガラスの器を渡そうかな。」■親子母「息子です。これティファニーで、（昔、母の日に）買ってもらった。」Q．今年は？息子「今から買いに行く」母「高いクリームを買ってくれると、6万円くらい。」物価高より、母への感謝の気持ちが勝る人も多いようです。実は近年、このような「プチ贅沢」がトレンドになっていて、百貨店でも普段は手の出にくい、少し高めの商品で特別感を演出しています。1枚9000円ほどのTシャツは、京都の職人が手作業で作っていて、本物の毛のような見た目が特徴です。■店員「立体的な繊維を植え付けて作っている。やっている会社は、なかなかないので珍しいと思う。」■福屋 横山 彗 さん「近年は親子で一緒に外出して、買い物をする傾向が強まっている。例えば香水だと、普段使っているものよりグレードが高いものや、テイストが違うものを選ぶ人が多い。」日頃の感謝の思いを添えて、いつもよりちょっとだけ贅沢なものを贈ってみてはいかがでしょうか？【2026年5月7日 放送】