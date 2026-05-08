いつもの納豆にスプーン1杯の魔法！「こっちの方が食べやすい」と絶賛の裏技
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「東北では常識の砂糖納豆！？ #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食である氏原とサカモトが、納豆に砂糖を組み合わせるという意外なアレンジに挑戦し、その予想外の味わいを検証している。
動画の前半では、氏原が「秋田の奴が教えてくれた」と語る、一部地域で親しまれている食べ方を紹介する。パックの納豆の上に砂糖をスプーン1杯ほど乗せ、さらに付属のタレをかけて箸でかき混ぜる。お菓子のような甘納豆になるわけではなく、ご飯によく合うおかずとして成立するという。
中盤、まずは氏原がそのままテイスティングを行い「多分大丈夫なはず」と確認する。続いて、この食べ方が初体験だというサカモトが、たっぷりとご飯の上に乗せて実食に挑む。食べる前は「やろうとは思わなかった」とこぼしていたサカモトだが、一口頬張るとすぐに目を丸くし、口元を押さえて「美味い」「すごい！」と驚きの声を上げる。
終盤では、その味わいについて「肉じゃが的な」と表現し、砂糖を加える和食ならではの旨味に例えている。「『甘っ』とかじゃない」と、単に甘くなるわけではないことを強調し、「こっちの方が食べやすいかな」と絶賛。最終的な評価として、満点となる星4つをつけた。
いつもの納豆に家にある調味料をほんの少し足すだけで、驚きの美味しさに変わる裏ワザ。毎日の食卓のバリエーションとして、一度試してみてはいかがだろうか。
【砂糖納豆レシピ】
［材料］
・納豆 1パック
・砂糖 スプーン1杯程度
・納豆付属のタレ 1袋
［作り方］
1. パックの納豆に砂糖を乗せる。
2. 付属のタレを加える。
3. 全体がなじみ、粘り気が出るまでよくかき混ぜる。
4. 温かいご飯に乗せる。
動画の前半では、氏原が「秋田の奴が教えてくれた」と語る、一部地域で親しまれている食べ方を紹介する。パックの納豆の上に砂糖をスプーン1杯ほど乗せ、さらに付属のタレをかけて箸でかき混ぜる。お菓子のような甘納豆になるわけではなく、ご飯によく合うおかずとして成立するという。
中盤、まずは氏原がそのままテイスティングを行い「多分大丈夫なはず」と確認する。続いて、この食べ方が初体験だというサカモトが、たっぷりとご飯の上に乗せて実食に挑む。食べる前は「やろうとは思わなかった」とこぼしていたサカモトだが、一口頬張るとすぐに目を丸くし、口元を押さえて「美味い」「すごい！」と驚きの声を上げる。
終盤では、その味わいについて「肉じゃが的な」と表現し、砂糖を加える和食ならではの旨味に例えている。「『甘っ』とかじゃない」と、単に甘くなるわけではないことを強調し、「こっちの方が食べやすいかな」と絶賛。最終的な評価として、満点となる星4つをつけた。
いつもの納豆に家にある調味料をほんの少し足すだけで、驚きの美味しさに変わる裏ワザ。毎日の食卓のバリエーションとして、一度試してみてはいかがだろうか。
【砂糖納豆レシピ】
［材料］
・納豆 1パック
・砂糖 スプーン1杯程度
・納豆付属のタレ 1袋
［作り方］
1. パックの納豆に砂糖を乗せる。
2. 付属のタレを加える。
3. 全体がなじみ、粘り気が出るまでよくかき混ぜる。
4. 温かいご飯に乗せる。
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チャンネル情報
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