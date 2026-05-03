＜子連れ同窓会アリ？ナシ？＞同級生が子どもを放置しておしゃべりに夢中。周りが世話をする羽目に…
懐かしい面々と再会して、昔話に花が咲く同窓会。「会いたいと思う人がいない」「マウントの取り合いになるのが嫌」といった理由で参加したくない人もいそうですが、すすんで参加したい人だってもちろんいます。今回ママスタコミュニティにアップされたのは、同窓会の子連れ参加がアリかナシかという投稿でした。
子連れでやってきた同級生。正直、かなり迷惑だった
『ホテルで開かれた高校の同窓会。参加者は既婚者ばかりではないのに、過去に子どもの面倒を見させられた経験が。ゆっくり話もできなかった』
『ナシが当たり前だと思っていた』
「あり得ない」「ナシ一択」といった声が殺到しました。「そんな人、見たことがない」という方も何人かいたのですが、現に投稿者さんは経験済。同様の経験がある方もいました。
『高校の同窓会をしたときに、子連れできた人がひとりいた。正直かなり迷惑だった』
コース予約で会費をピッタリ徴収してからの会だったのに、開始まで待ち切れない子どものために追加を注文。しかし、そのママは代金を払う気なし。しかも親子が混じったテーブルだけ子ども分も取り分けることになり、料理が微妙に足りなくなったのだとか。さすがに「子どもの分はないから」と言うのは大人として心が痛みますし、さぞやモヤモヤしたことでしょう。
『連れてくる人って、確実に自分の子どもの世話をしないよね』
子ども分の料金をウヤムヤにするママもそうですが、投稿者さんのケースのように子どもの世話を同級生に押しつけるママもいるようです。多くが「あり得ない」と思う行動＝子連れで参加する人は、それ以外の行動も非常識というわけです。「そういうタイプって、飲み会にも平気で子どもを連れてくるよね」という声もありました。さらには、子どもだけでなく配偶者や恋人を連れてきた人がいたというコメントもありました。子どもなら預け先が見つからなかったのだろうと想像できますが、配偶者や恋人を呼ぶのはなぜでしょう。配偶者や恋人も同級生ならともかく、当事者以外は知らない人。「アクセサリー感覚で、見せびらかしたいのでは」という推測もありました。
大人の場に連れてこられる子どもだって、かわいそう
ただ、なかには最初から「子連れOK」とした同窓会もあるようです。「ホテルで開かれた同窓会。案内ハガキにOKと書いてあったから、連れてきていた人もいた」という声もありました。卒業後何年してからの同窓会かはわかりませんが、年齢的に赤ちゃんがいる世代の場合もあるでしょう。幹事が「子連れOKなら参加者が増える」と考えてもおかしくありません。
『「子連れ可」としているなら、いいんじゃない。ただし、親が世話するのが前提。「ちょっと見てて〜」と同窓生に任せるのはナシ！』
参加者全員に子育て経験があるわけでもありません。「全員が子ども好きとは限らない」という声もあります。
『休日昼の開催だったとき、同級生カップルが双子ちゃんを連れてきていました。ほかにも赤ちゃん連れが何名か』
この方のときは子連れ参加者たちはひと通り挨拶だけし、お子さんがぐずり始めるとすぐに帰ったといいます。「周囲に配慮しての出席なら、アリかも」とのこと。
『連れてくる子どもによると思う。抱っこ紐で寝ているだけの赤ちゃんなら、酒やタバコの匂いで不快な思いするのは本人たちだけ。「バカな親だな」とは思うけどね。騒ぐような年齢の子なら、迷惑以外にない』
幼児〜小学校低学年くらいの子を連れてこられるのが、一番やっかいかもしれません。会場をウロウロしたり、構ってほしくて四六時中話しかけてきたり。「大人ばかりのなかにいて、つまらなさそうな子を見るのは苦痛」「遊べるものもないから、すぐに飽きてかわいそう」といった声も。ホテルなど託児サービスのある施設もありますが、費用を考えると二の足を踏むことも。「預け先がないのなら、連れてこないで！」という意見が大半でした。
同窓会は特別な場。子どもが交じれば雰囲気が台なしに
『ただの集まりじゃなく、同窓会だよ！ 子どもは同級生ではない。部外者を連れて行って、水を差すなという話』
人との集まりに子連れで行くかどうかは参加者との関係性、集まりの目的など、歓迎されるかどうかはケースによってさまざまです。全員が親子で集まる会なら、もちろん問題はありません。しかし、それが同窓会だったとしたら？
『いい歳したオジサンオバサンが何十年もタイムスリップして、学生時代に戻れる楽しい場所。子どもがいたら醒める』
同窓会を「過去を懐かしむ場所」と表現した方もいました。子どもがいなかった学生時代に戻れる場に、誰かの子どもという「現実」が混じっていたとしたら……。興ざめしてしまう人もいそうです。
『大人の集まりなら酒・タバコもアリが前提でしょ？ 子どもの前で話しにくいこともある。いたら全員が疲れるだけ。会費を払って参加しているのに、損した気分になりそう』
なかには当日のために気合いを入れて洋服を新調したりと、普段より少しおしゃれをして参加する人もいるでしょう。会場がホテルなら、会費だって安くはありません。
頻繁に会わないからこそ子連れはナシ
『全員が既婚者で子持ちだとしても、同窓会は子どもを預けてから行きましょう。誰かが連れてくると、それなりに気を遣わせてしまいます。預かってくれる人がいないなら、欠席で』
中学校くらいまでの同窓会なら地元開催が多そうですし、自分の親に預ける選択肢もあります。それが難しいなら「そこまでして会いたい友達なら、個別で時間を作る」「仲のいい友達同士で、後日集まればいいのでは」というアドバイスも。どんなにかわいいわが子でいくら同級生に自慢したかったとしても、他人にとってはただの「子ども」です。おそらく頻繁（ひんぱん）に顔を合わせる人たちではないからこそ、よくない印象は後々まで残ります。預け先がないなら、欠席。肝に銘じておきましょう。