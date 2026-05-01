お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）の妻で、タレントやダンサーとして活動するいとくとら（36）が5月1日、Instagramを更新。男女の双子を出産したことを報告した。

【映像】マジラブ村上の妻・いくら＆生まれた双子の姿

2022年7月に村上と結婚したいくら。たびたび、夫婦の仲むつまじい様子をInstagramで発信してきた。

いくら、男女の双子を出産したことを報告

2026年5月1日の更新では、「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！2人とも正期産までおなかの中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！ 誰かさんの遺伝かしら…」と男女の双子を出産したことを報告。

続けて、「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICU（新生児集中治療室）に入りましたが、2人とも経過は順調で、お姉ちゃんとは、現在母子同室で過ごせています。弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています」としている。

また、「思い返せば長かった…妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU（母体・胎児集中治療室）入院を経ての出産でした…。入院してから1カ月半以上帰宅できておらず、くむ（愛犬）に会えてないのも本当につらい…」「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠＆高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした」と妊娠から出産までの経緯を明かした。

そして、「村上も本当に信じられないぐらいに、あれやこれやしてくれました。まあまあほれ直しました。一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！」とつづり、子どもたちの写真を公開している。

この投稿にファンからは、「ご出産おめでとうございます」「まさかの双子ちゃん報告でびっくりですが、その分幸せも2倍ですよね」「読んだだけで大変さ伝わってきた…産後は無理せず…！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）