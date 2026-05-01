韓国の路上で、1匹の犬が走行中の車に繋がれ、並走して走る姿が捉えられた。運転者の中年女性は「散歩中だった」と主張した。

4月30日、JTBC『事件班長』では、慶尚南道晋州市（キョンサンナムド・チンジュシ）のある道路で撮影された情報提供映像が公開された。

それによると、情報提供者のAさんは同月26日朝、オートバイに乗っていたところ、窓の外にリードで繋いだ犬と一緒に道路を走る車を目撃した。

犬は車の速度についていくため、必死に道路を走っていた。

Aさんは運転していた中年女性に大声でやめるよう伝えたが、車は止まらなかった。Aさんは「女性は聞く耳を持たず、そのまま走っていった」と主張した。

その後、Aさんは晋州市庁に該当の運転者を動物虐待容疑で通報した。市庁側が確認した結果、女性は「犬と散歩中だった」と主張したという。市庁側は該当の事案について警察に事件の検討を依頼した状態だ。

番組に出演したパク・ジフン弁護士はこれに対し、「これが散歩だというのか。人間をあのように走らせてみろ。逆に考えてみれば答えは出る」とし、明らかな動物虐待だと指摘した。